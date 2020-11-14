В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд: кого стосуватиметься

Олександр Литвин Особисті фінанси 04:40, 14.11.2020

В Україні пропонують повернути обов'язкових техогляд для тих автомобілів, які випущені до 2005 року. Таке нововведення може стосуватися 85 тисяч автомобілів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Техогляд потрібно буде обов'язково проходити, якщо машина не відповідає стандарту Євро-4. Перевіряти машину потрібно буде після ввезення авто (не пізніше ніж через три місяці) і кожні два роки.

Такі нововведення передбачені в законопроєкті №3704. Документ розробила низка "слуг народу". Днями профільний комітет Ради ухвалив рішення доопрацювати його, враховуючи інші пропозиції щодо розмитнення автомобілів, і винести на голосування в Раду вже в остаточній, доопрацьованій редакції.

Відзначимо, також техогляд передбачений і в директиві Європейського союзу. В середньому українці платять за таку послугу близько 1500 грн.

До речі, в тому ж законопроєкті передбачена і повна відміна акцизів при розмитненні автомобілів. Це може привести до втрат близько 8 млрд грн. У бюджеті ж на 2021 рік передбачено дохід від акцизу в розмірі 6 млрд грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).

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Економіка Особисті фінанси

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