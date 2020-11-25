В Україні готуються до повного локдауну в грудні, але остаточне рішення не ухвалили, – Шмигаль

В Україні в кінці грудня можуть ввести повний локдаун в разі, якщо карантин вихідного дня не допоможе знизити навантаження на лікарні.

Остаточне рішення можуть ухвалити вже на початку наступного місяця. Про це на засіданні Кабміну 25 листопада заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль."Ефективність та результат можемо оцінити спочатку грудня. Фіксуємо зниження мобільності населення. Зараз найнижча мобільність з часу повного карантину. Результатом має бути плато за кількістю хворих. Певне поліпшення вже є сьогодні. У нас, фактично, два тижні, як стабілізувався кількість хворих в лікарнях на рівні 27-28 тисяч. Ми не переходимо позначку в 30 тис.", – сказав Шмигаль.

За його словами, свята можуть привести до сплеску захворюваності. Тому Кабмін уже розробляє сценарій повного локдауна.

"Ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня — період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати. Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації", – сказав прем'єр.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що про локдаун потрібно повідомляти заздалегідь, щоб українці та бізнес могли підготуватися. "Я не викрадач Різдва. Це моя думка, яка виникла через дискусії щодо карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, тому що є високі цифри захворювання. Очевидно, що також потрібно прогнозування. Креативній індустрії, сфері культури, малому та середньому бізнесу треба розуміти, коли можуть бути додаткові обмеження", – розповів чиновник.

Міністр пояснив, що на свята буде спостерігатися велике скупчення людей, якого не можна допустити. "Мені здається, потрібен двох-трьох тижневий обмежувальний період. Я не знаю, в якій формі, але це дало б бізнесу можливість прогнозувати свої збитки, плани про те, як можна було б діяти зараз, перед святами, під час свят, і після свят", – підсумував Ткаченко.

Карантин в інших країнах

Зростання кількості хворих на коронавірус спостерігається і в інших країнах Європи, через що частковий або повний локдаун було введено у Франції, Іспанії, Німеччині, Італії та Британії.

Так, у Німеччині на місяць введено полегшений локдаун: з 2 листопада там перестали працювати кінотеатри, розважальні заклади, обмежено роботу магазинів, кафе і ресторани обслуговують тільки на винос. На вулиці можна збиратися компаніями до 10 осіб – членів тільки двох сімей. Водночас малий бізнес може розраховувати на відшкодування збитків із боку держави. Школи та офіси продовжують працювати у звичайному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: