В Україні готуються до повного локдауну в грудні, але остаточне рішення не ухвалили, – Шмигаль

В Україні в кінці грудня можуть ввести повний локдаун в разі, якщо карантин вихідного дня не допоможе знизити навантаження на лікарні.

Остаточне рішення можуть ухвалити вже на початку наступного місяця. Про це на засіданні Кабміну 25 листопада заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль."Ефективність та результат можемо оцінити спочатку грудня. Фіксуємо зниження мобільності населення. Зараз найнижча мобільність з часу повного карантину. Результатом має бути плато за кількістю хворих. Певне поліпшення вже є сьогодні. У нас, фактично, два тижні, як стабілізувався кількість хворих в лікарнях на рівні 27-28 тисяч. Ми не переходимо позначку в 30 тис.", – сказав Шмигаль.

За його словами, свята можуть привести до сплеску захворюваності. Тому Кабмін уже розробляє сценарій повного локдауна.

"Ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня — період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати. Уряд не приховує та говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації", – сказав прем'єр.

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