В Україні електронний паспорт дозволили пред'являти в банках

З 1 грудня 2020 року в українських банках можна буде пред'являти електронний паспорт або закордонний паспорт за допомогою додатку "Дія".

Документ українці зможуть використовувати при здійсненні касових операцій, повідомила пресслужба Національного банку.

"При здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні дозволили замість звичайного паспорта показувати його електронний аналог в додатку "Дія". Зокрема, на пошті, в банках, а також при придбанні алкогольних напоїв і сигарет.