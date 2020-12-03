В Україні різко подорожчала ікра: названо причину

У 2020 році ціни на червону ікру зросли в середньому на 20% у порівнянні з минулим роком. На вартість цього продукту впливає і курс долара до гривні.

Про це повідомив генеральний директор Асоціації українських імпортерів риби і морепродуктів Дмитро Загуменний, передають "Українські новини".

Він пояснив, що сезон промислу ікри горбуші й кети на Алясці (США) триває з кінця червня по вересень, тому ціна на цю ікру принципово не змінюється в закупівлі з жовтня по травень. Саме звідти вся легальна ікра цих риб в Україні.

Ікра форелі, яка імпортується з Данії, Норвегії, Фінляндії, є аквакультурною і є на українському ринку весь рік.

Загуменний зазначив, що певним чином на вартість ікри впливає курс долара до гривні. На цей час вартість ікри горбуші становить не нижче 1,8-2 тис. грн/кг, ікри кети – 2-2,4 тис. грн/кг, ікри форелі – 1,4-1,6 тис. грн/кг. "Якщо порівнювати з минулим сезоном, то треба сказати, що на вартість впливає в першу чергу кількість риби, яка приходить до берегів на нерест. Цього року риби прийшло на 30-40% менше, тому вартість ікри вища", – пояснив Загуменний.

Водночас ікра аквакультурної форелі в закупівлі може бути дешевшою, ніж минулого року, оскільки через коронавірус ресторанно-готельний бізнес Європи був закритий.

Зазначимо, що згідно з даними Держстату, протягом останніх п’яти років провідним постачальником червоної ікри в Україну є Білорусь. Її частка в імпорті коливається на рівні 43-52% рік від року (в 2019 — 49%). Також значні обсяги ікри імпортуються до України зі США та Норвегії — у 2019 році на ці країни припало 10% і 14% всього імпорту відповідно. З Ісландії минулого року імпортували 10% цього продукту, з Китаю — 7%.

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