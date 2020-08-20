В Україні до 5000 грн підвищать мінімалку: які будуть наслідки

Підвищення розміру мінімальної зарплати в Україні може мати як позитивні так і негативні наслідки. Зокрема. воно пожвавить попит на товари першої необхідності, але водночас може стати шоком для бізнесу.

Також збільшення цього показника вплине на розмір податків. Про це йдеться у публікації "Лівого берега".

Плюси та мінуси

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що підняття мінімалки покращить її співвідношення до середньої зарплати, збільшить попит на внутрішньому ринку (хоча очевидно, що мова йтиме в першу чергу про вузький сегмент товарів першої необхідності) та сприятиме детінізації економіки.

Але окремі українські економісти, зокрема з Центру економічних стратегій, уже охрестили плани Зеленського та його уряду популізмом. Вони прогнозують, що стрімке підвищення мінімалки в умовах економічної кризи стане шоком для бізнесу.

"Його поставлять перед вибором, як забезпечити вимушене збільшення оплати праці: піднімати ціни на свою продукцію, звільняти робітників, виводити їх в тінь чи відмовлятися від інвестицій. Найбільше постраждають малі та середні підприємства, для яких ріст мінімалки болючіший, ніж для великого бізнесу", – йдеться у матеріалі.

Збільшення податкового навантаження відчує не тільки бізнес, який дійсно платить мінімалку, а й той, що робить це з метою мінімізації податків (виплачуючи решту зарплати "в конверті"). Зачепить і ФОПів, які платять єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Його сума збільшиться з 1039 гривень до 1100 уже цього року і до 1430 гривень наступного.

Які податки зростуть

Прив'язані до мінімальної зарплати і деякі інші податки, збори та платежі. Наприклад, максимальна ставка податку на нерухомість – 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Тобто у 2021 році податок буде платитися з максимального розрахунку 70.84 грн за кв. м, а у 2022 році – вже 90 гривень (1,5% від мінімалки на початок 2021 року).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року.

Це питання парламент розгляне на позачерговому засіданні 25 серпня.

Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6000 грн, з 1 липня 2021 року – до 6500 грн.