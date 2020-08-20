В Україні до 5000 грн підвищать мінімалку: які будуть наслідки

В Україні підвищать мінімальну зарплату: які будуть наслідки. НБУ
Підвищення розміру мінімальної зарплати в Україні може мати як позитивні так і негативні наслідки. Зокрема. воно пожвавить попит на товари першої необхідності, але водночас може стати шоком для бізнесу.
Також збільшення цього показника вплине на розмір податків. Про це йдеться у публікації "Лівого берега".
Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що підняття мінімалки покращить її співвідношення до середньої зарплати, збільшить попит на внутрішньому ринку (хоча очевидно, що мова йтиме в першу чергу про вузький сегмент товарів першої необхідності) та сприятиме детінізації економіки.
Але окремі українські економісти, зокрема з Центру економічних стратегій, уже охрестили плани Зеленського та його уряду популізмом. Вони прогнозують, що стрімке підвищення мінімалки в умовах економічної кризи стане шоком для бізнесу.
"Його поставлять перед вибором, як забезпечити вимушене збільшення оплати праці: піднімати ціни на свою продукцію, звільняти робітників, виводити їх в тінь чи відмовлятися від інвестицій. Найбільше постраждають малі та середні підприємства, для яких ріст мінімалки болючіший, ніж для великого бізнесу", – йдеться у матеріалі.
Збільшення податкового навантаження відчує не тільки бізнес, який дійсно платить мінімалку, а й той, що робить це з метою мінімізації податків (виплачуючи решту зарплати "в конверті"). Зачепить і ФОПів, які платять єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Його сума збільшиться з 1039 гривень до 1100 уже цього року і до 1430 гривень наступного.
Прив'язані до мінімальної зарплати і деякі інші податки, збори та платежі. Наприклад, максимальна ставка податку на нерухомість – 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Тобто у 2021 році податок буде платитися з максимального розрахунку 70.84 грн за кв. м, а у 2022 році – вже 90 гривень (1,5% від мінімалки на початок 2021 року).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року.
Це питання парламент розгляне на позачерговому засіданні 25 серпня.
Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6000 грн, з 1 липня 2021 року – до 6500 грн.
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