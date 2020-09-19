В Україні діє нова схема обману з кодами: крадуть соцмережі і гроші з карток

В Україні шахраї використовують QR коди, які ведуть на шкідливі сайти. Перейшовши по зашифрованою в коді посиланням, можна потрапити на ресурс, де відразу ж запропонують завантажити шкідливу програму.

Як розповіла OBOZREVATEL експерт з кібербезпеки Маргарита Січкар, така програма здатна вкрасти паролі від соціальних мереж, дозволить шахраям потрапити в банківський додаток або навіть заблокує телефон.

"Зараз у багатьох місцях громадського харчування використовують QR код в якості меню. Цей спосіб шахрайства вже давно працює в інших країнах, там масово поширюють коди просто на стовпах", – розповідає Січкар.

Як уберегти себе:

зчитувати QR код тільки в тому випадку, якщо ви знаєте, хто його розмістив;

перевіряти перед зчитуванням, що не наклеїли чи на QR код нову наклейку;

не завантажувати файли з будь-яких сайтів за кодом.

"Якщо ви використовуєте код в кафе і ресторанах, попросіть, переконайтеся, що це код, який залишили саме співробітники ресторану. Зчитувати коди зі стовпів, в метро і т.д. взагалі не можна ні в якому разі", – розповідає Січкар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.