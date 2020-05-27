В Україні декларації запропонують заповнити всім з зарплатами в конвертах – законопроєкт
В Україні вже до 2021 року введуть нульову декларацію для всіх, хто хоче легалізувати свої заощадження і активи, зароблені в тіні. Найлегше буде легалізувати суму до 100 тис. грн, іншим же доведеться заплатити невеликий податок у 5-10%.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Модель введення нульової декларації вже розроблена й навіть зареєстрована в парламенті. Ця норма є в передвиборчій програмі Зеленського, необхідність "амністувати капітали" вже неодноразово повторювали і в "Слузі народу". Головні нововведення:
дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;
амністувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом. Тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;
з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок у 5%;
з усієї іншої власності доведеться заплатити податок у 10%;
якщо гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити доведеться податок у 2,5%;
усі легалізовані гроші потрібно покласти в банк щонайменше на рік;
декларації будуть заповнюватися добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоб залучити платника податків до відповідальності.
На своїй пресконференції Зеленський заявив, що зараз "слуги народу" обговорюють ставку на нерухомість (хочуть її знизити). Якщо є гроші, то віддати за них частину у вигляді податків легко, а ось якщо хочеш узаконити будинок, то знайти 5% його вартості і віддати державі складніше.
Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко розповідає OBOZREVATEL: ідея нульової декларації та амністії капіталу правильна, але тільки в поєднанні з подальшим посиленням контролю. Якщо українці будуть розуміти, що вони й далі зможуть ховати свої активи безкарно, то стимулювати їх до легалізації буде складно.
Шлях нульової декларації пройшли багато країн: Аргентина, Бразилія, Індонезія, Італія. Але далеко не скрізь цей досвід був ефективний. В Індонезії, наприклад, за час податкової амністії вдалося задекларувати доходи на загальну суму в $ 366 млрд. Залежно від того, як швидко платники податків погоджувалися легалізувати дохід і повертали його в країну, діяла ставка в 2-10%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в травні відкрила кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо декларування недостовірної інформації.