В Україні декларації запропонують заповнити всім з зарплатами в конвертах – законопроєкт

В Україні вже до 2021 року введуть нульову декларацію для всіх, хто хоче легалізувати свої заощадження і активи, зароблені в тіні. Найлегше буде легалізувати суму до 100 тис. грн, іншим же доведеться заплатити невеликий податок у 5-10%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Модель введення нульової декларації вже розроблена й навіть зареєстрована в парламенті. Ця норма є в передвиборчій програмі Зеленського, необхідність "амністувати капітали" вже неодноразово повторювали і в "Слузі народу". Головні нововведення:

дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;

амністувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом. Тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в "тіньовому секторі", але не вкрадене;

з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок у 5%;

з усієї іншої власності доведеться заплатити податок у 10%;

якщо гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити доведеться податок у 2,5%;

усі легалізовані гроші потрібно покласти в банк щонайменше на рік;

декларації будуть заповнюватися добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоб залучити платника податків до відповідальності.

податок

На своїй пресконференції Зеленський заявив, що зараз "слуги народу" обговорюють ставку на нерухомість (хочуть її знизити). Якщо є гроші, то віддати за них частину у вигляді податків легко, а ось якщо хочеш узаконити будинок, то знайти 5% його вартості і віддати державі складніше.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко розповідає OBOZREVATEL: ідея нульової декларації та амністії капіталу правильна, але тільки в поєднанні з подальшим посиленням контролю. Якщо українці будуть розуміти, що вони й далі зможуть ховати свої активи безкарно, то стимулювати їх до легалізації буде складно.

Шлях нульової декларації пройшли багато країн: Аргентина, Бразилія, Індонезія, Італія. Але далеко не скрізь цей досвід був ефективний. В Індонезії, наприклад, за час податкової амністії вдалося задекларувати доходи на загальну суму в $ 366 млрд. Залежно від того, як швидко платники податків погоджувалися легалізувати дохід і повертали його в країну, діяла ставка в 2-10%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Спеціалізована антикорупційна прокуратура в травні відкрила кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо декларування недостовірної інформації.