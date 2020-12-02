В Україні через місяць посилять вимоги для пенсіонерів: вчена назвала важливу дату

В Україні з 2021-го для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 28 років стажу (нині 27). Вимоги зростатимуть щорічно на 12 місяців. А вже із 2025-го, коли 60-річним для виходу на заслужений відпочинок вчасно потрібно буде мати 32 роки стажу, нововведення масово зачепить українців.

Про це OBOZREVATEL розповіла старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

"Ми робили розрахунки ще у 2017-му. Зрозуміло, що це моделювання, у нас виходило, що за вимоги щодо стажу в 30-32 роки ситуація зміниться", – розповідають в Інституті демографії та соцдосліджень.

Вимоги щодо стажу в Україні

І чим ви молодші, тим складніше отримати стаж. Ось чому: із 2004-го в стаж не враховують декрет, освіту. Враховуються тільки ті роки, коли ви платили внески до Пенсійного фонду.

Вимоги щодо стажу зростають щорічно, поки у 2027-му не становитимуть 35 років. Тож, якщо 60 років вам виповниться у 2027-му або пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо у 2026-у – 34 роки тощо. Порахуйте, скільки років вам залишилося до пенсії, скільки стажу приблизно ви зможете заробити, і подивіться на таблиці вище – чи вистачить вам для того, щоб вийти на пенсію вчасно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.