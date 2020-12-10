В Україні через кілька тижнів змінять пенсійні правила: як перерахують і хто залишиться без виплат

В Україні у 2021-му пенсії перерахують у п'ять етапів, крім того, набудуть чинності нові вимоги. Усі, у кого не буде хоча б 28 років стажу, ризикують зовсім залишитися без виплат.

Про те, кому й коли перерахують виплати і хто ризикує залишитися зовсім без грошей, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Січень 2021-го

Хто отримає: українці, які мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і досягли віку 65 років.

Скільки отримають: їх виплати повинні бути не менше ніж 40% мінімалки, до 1 січня – від 2 тис. грн, після 1 січня – від 2,4 тис. грн.

Тут варто зазначити, що якщо українець із повним стажем і віком від 65 років уже отримує більше як 2,4 тис. грн пенсії, то нововведення його не зачепить. Перерахунок передбачено Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Березень 2021-го

Хто отримає: усі українці, крім тих, хто через низьку зарплату не заробив й на мінімальну виплату, або ті, хто через додаткові надбавки вже отримує більше як 11% розрахункової пенсії.

Скільки отримають: розрахунковий розмір пенсії підвищать приблизно на 11%. Це пов'язано зі збільшенням показника середньої зарплати на 50% від інфляції за минулий рік і на 50% від темпів зростання зарплати за минулі три роки.

Квітень 2021-го

Хто отримає: пенсіонери, які продовжили працювати після призначення пенсії.

Скільки отримають: розмір доплати залежить від зарплати і вже наявного стажу.

Наприклад, українець, який працював 35 років і отримував середню зарплату, тепер має право на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн. Але якщо після призначення виплати він продовжить із такою ж зарплатою працювати ще 2 роки, розмір виплати збільшиться до 3,7 тис. грн.

Перерахунок відбувається що два роки (коли набирається 24 місяці додаткового стажу). Якщо ж заробили менше стажу, то перерахунок відбудеться через два роки після звернення до Пенсійного фонду.

Липень 2021-го і грудень 2021-го

Хто отримає: українці з мінімальними, максимальними виплатами й доплатами за стаж.

Скільки отримають: мінімальна пенсія в липні 2021-го збільшиться з 1769 до 1854 грн, максимальна – з 17 690 до 18 540 грн. Водночас уже в грудні мінімум становитиме 1934 грн, а максимум – 19 340 грн. Доплата за кожен рік стажу понад норму в липні збільшиться з 17,69 до 18,54 грн, а в грудні – до 19,34 грн.

Також важливо зазначити, що з 1 грудня з 2,4 до 2,6 тис. грн збільшиться гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років.

Хто взагалі залишиться без пенсій

Є й неприємне нововведення – із січня 2021-го українцям перестануть призначати тимчасову виплату для тих, хто не матиме необхідного стажу. З наступного року в 60 років на заслужений відпочинок виходитимуть тільки ті, у кого вже є 28 років стажу.

Як змінюватиметься пенсійний стаж в Україні

Наприклад, якщо є 25 років стажу, на пенсію можна розраховувати тільки із 63 років. Цього року видають тимчасову "пенсію" до досягнення нового пенсійного віку. Її розмір повинен компенсувати різницю між фактичним доходом і прожитковим мінімумом.

Незважаючи на перерахунок пенсій, розмір виплат залишиться на одному з найнижчих в Європі рівнів. Єдиний спосіб заробити на гідну старість – самостійно відкладати частину зарплати, а також мати "білі" доходи й великий стаж.