В Україні через кілька тижнів виростуть податки для ФОПів: скільки доведеться платити

В Україні після підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн виростуть і податки для фізосіб-підприємців (ФОП).

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, "єдинники" другої групи (можуть наймати співробітників) повинні платити 20% мінімалки податку і 22% – ЄСВ. Зараз це 944 і 1039 грн відповідно. З першого вересня платежі виростуть до 1000 і 1100 грн.

Відзначимо, зростання мінімалки згодом компенсує додаткові витрати на зарплати, впевнений фінансовий аналітик Єгор Комов. Як підрахували в Мінфіні, прийдешнє підвищення до 5000 грн дозволить додатково отримати до Пенсійного фонду 1,2 млрд грн і ще 1,2 млрд грн прибуткового податку до місцевого і державного бюджетів.

"Підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань. Тут є своя тонка межа, після якої бізнес буде йти в тінь. Думаю, до 6000 грн зараз можна практично безболісно підвищити мінімальну зарплату. Але тут потрібно ухвалювати рішення з огляду на позиції зацікавлених сторін і можливості бюджету", – додає аналітик Єгор Комов.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо в минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну).