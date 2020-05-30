В Україні через кілька днів замість частини купюр введуть нові монети

В Україні 3 червня Національний банк випустить в обіг нову монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце нинішніх банкнот. Головна причина: паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, монети ж служать в рази довше.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У НБУ підрахували, що після того, як всі дрібні гроші замінять на монети, держава зможе заощадити 1 млрд грн! Якщо купюра в 10 грн зношується за один-два роки, то монета такого самого еквіваленту може служити в десятки разів довше – 20-25 років.

Отже, 3 червня регулятор випустить в обіг п'ять мільйонів монет номіналом 10 грн. З цього дня всі торгові мережі, магазини тощо зобов'язані приймати нову "дрібноту".

Нові монети НБУ

"З 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в НБУ і видавати їх своїм клієнтам. Національний банк подбав про максимальну зручність обміну – громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на оборотні монети цього номіналу", – заявлено у звіті регулятора .

Обмінювати 10-гривневі купюри не потрібно. Ними можна розраховуватися необмежену кількість часу. Але нові банкноти такого номіналу випускати не будуть, тому з часом вони повністю вийдуть з обігу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Національний банк другого червня 2020 року введе в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монета присвячена совці розкішній (нічний метелик).