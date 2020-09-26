В Україні через кілька днів перестануть приймати частину грошей

В Україні Національний банк вилучить з обігу монети номіналом 25 копійок і гривні, які було випущено до 2003 року. Вже з 1 жовтня 2020 року їх перестануть приймати у вигляді засобу оплати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Річ у тому, що монети номіналом 25 копійок зараз практично неможливо розміняти, тому що до цього з обігу вилучили 1, 2 і 5 копійок. Наприклад, якщо ціна товару становить 12 грн 20 копійок, то заплативши 12 грн 25 копійок отримати решту в 5 копійок буде неможливо. Єдиний варіант – розраховувати карткою.

25 копійок виведуть з обігу monetabox.info

Що стосується старих банкнот, то вони майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз в обігу їх близько 1,8% від загальної кількості. Протягом трьох останніх років їх обсяг в обігу майже не змінився. "Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять. Їх вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, одночасно бізнесу і державі принесе користь", – пояснюють у Нацбанку.

Гривню перестануть приймати ukrcoins.com.ua

Що робити з грошима, які скоро перестануть приймати?

Отже, з 1 жовтня 2020-го всі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити приймати старі банкноти і копійки, а залишки до 16 жовтня потрібно здати в каси банків України для зарахування на рахунки.

Без обмежень і безплатно можна обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети і банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних трьох років:

у всіх українських банках – протягом одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – протягом трьох років із дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 включно.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Національний банк другого червня 2020 року ввів в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монета присвячена совці розкішній (нічний метелик).