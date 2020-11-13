В Україні через карантин злетить попит на одну зі спеціальностей: скільки платять

В Україні в зв'язку з введенням карантину вихідного дня збільшиться попит на послуги кур'єрів. Працівники цієї сфери найбільше заробляють в Києві – в середньому 12 тисяч гривень. При цьому в обласних центрах найменше кур'єри заробляють в Запоріжжі і Дніпрі – 9 тисяч гривень.

Про це OBOZREVATEL розповіла керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна. Зарплати кур'єрів в Харкові, Одесі та Львові знаходяться на одному рівні – 10 тисяч гривень.

Скільки заробляють кур'єри в Україні:

Київ – 12 000 грн;

Харків – 10 000 грн;

Одеса – 10 000 грн;

Дніпро – 9 000 грн;

Львів – 10 000 грн;

Запоріжжя – 9000 грн.

Кабінет міністрів ввів в Україні карантин вихідного дня – всі ресторани і кафе по суботах і неділях працюватимуть як мінімум до кінця місяця тільки на доставку. Також повинні закритися і всі магазини, крім продуктових і аптек. Такі обмеження традиційно призводять до підвищення попиту на кур'єрські послуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після оголошення карантину вихідного дня мережу гіпермаркетів "Епіцентр" випустила рекламу, в якій заявила, що буде працювати також в суботу та неділю. Нехтуючи всіма заборонами, в компанії анонсували продаж не тільки будматеріалів, але і продуктів, медикаментів і навіть палива для машин.

Потім мережа "Епіцентр" повідомила, що буде продавати на вихідних виключно продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни. Після в мережі все-таки прийняли рішення дотримуватися встановлених Кабміном обмежень.