В Україні кількість безробітних перевищила офіційні дані в 5 разів – Шмигаль

Через карантин в Україні за підрахунками уряду втратили роботу або вимушено пішли в неоплачувані відпустки близько 2 мільйонів людей.

При цьому офіційно в центрах зайнятості безробітними зареєстровано близько 400 тис. осіб. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

Робота в Україні

Значна частина людей, які втратили роботу, приходиться на зайнятих в малому і середньому бізнесі (туризм, громадське харчування, пасажирський транспорт, сфера побутових послуг та роздрібна торгівля непродовольчими товарами). Він є основою економіки.

"Це – основа споживання. Відповідно, якщо немає споживання, то і решта економіки поступово буде вистигати, і в перспективі двох-трьох місяців теж відчує на собі негативний вплив", – спрогнозував Шмигаль.

Жити два роки в нових умовах

За його словами, уряд зараз працює над стратегією виходу з кризи. Ситуацію ділять не кілька рівнів – жовтий, помаранчевий, червоний.

"Жовтий це коли ситуація помірна і ми можемо відпускати основні галузі і працювати в дуже м'яких умовах карантину. Помаранчевий – це якщо кількість хворих починає зростати, і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальних випадки. Тоді ми цей регіон локалізуємо і закриваємо. Червоний – це lockdown, коли регіон чи країна фактично закриваються повністю, як зараз", – сказав Шмигаль.

Залежно від них обмеження будуть послаблюватися або посилюватися. Прем'єр каже, що згоден з розрахунками ВООЗ, згідно з якими всьому світу в умовах різних обмежень доведеться жити протягом найближчих двох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон.

Кабінет міністрів України розробляє механізм впровадження обов'язкової страхової пенсійної системи, яка буде працювати на ряду з діючої солідарної. В результаті українці зможуть отримувати по дві пенсії.

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