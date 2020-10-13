В Україні через карантин може несподівано розвернутись курс долара – прогноз

В Україні в разі посилення карантину рух валюти розвернеться і вартість долара може впасти. На це вплине зниження економічної активності.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У березні, після оголошення карантину, було два тижні паніки, протягом яких НБУ довелося влити в економіку близько 2 млрд доларів. Тоді курс долара виріс з 24,7 до 28,1 грн/$. Цього разу, вважає Паращій, паніки на валютному ринку не буде і курс після оголошення нових обмежень рости не буде. Крім того, цілком можливо, що це призведе до зміцнення гривні.

"Будь-які нові обмеження не будуть генерувати паніки, і курс, імовірніше, визначатиметься ринковими тенденціями. Якщо будуть нові обмеження, попит на долар буде менше. Відповідно, є ймовірність, що гривня навпаки буде зміцнюватися. Не тільки економічна активність буде визначати курс долара. Ми пам'ятаємо, який великий дефіцит бюджету закладався на 2020 року, знаємо, який дефіцит бюджету закладається на 2021 рік і цей дефіцит потрібно буде якось фінансувати. Залежно від того, як наш уряд фінансуватиме цей дефіцит, можуть бути руху в обидві сторони", – відзначає аналітик.

Так, якщо іноземці купуватимуть українські державні цінні папери (ОВДП), то курс буде зміцнюватися. Якщо ж для компенсації дефіциту буде відбуватися завдяки емісії, то долар може навпаки – значно подорожчати.

Аналітик Єгор Комов також розповідає OBOZREVATEL: зниження економічної активності може привести до зниження курсу долара, однак водночас буде повільніше відновлюватися економіка, погіршитися ситуація на ринку праці, зокрема можливе зниження середнього рівня зарплат, зростання рівня безробіття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже 2021 року більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.