В Україні частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років: кого торкнеться

Олександр Литвин Особисті фінанси 08:30, 1.11.2020

В Україні в 2021-му всі українці, які до 60 років не запрацюють 18 років стажу, змушені будуть працювати до 65 років.

Такі вимоги передбачені в законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Поступово вимоги щодо стажу будуть рости – на 12 місяців щорічно до 2025 року.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

  • в 2021-му – до 18 років стажу;

  • у 2022-му – до 19 років стажу;

  • в 2023-му – до 20 років стажу;

  • в 2024-му – до 21 року стажу;

  • в 2025-му – до 22 років стажу;

  • в 2026-му – до 23 років стажу;

  • в 2027-му – до 24 років стажу;

  • в 2028-му – до 25 років стажу.

В Україні у 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. У такий спосіб мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні поточного року було 24 937 грн).

  • Щоб вийти на пенсію в 60 років – від 28 років стажу;

  • щоб вийти на пенсію в 63 роки – від 18 до 28 років стажу;

  • щоб вийти в 65 років – від 15 до 18 років.

Вимоги до стажу

Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а у 2021-му – вже 28 років. У 2028-му межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас уже має бути щонайменше 15 років стажу.

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Економіка Особисті фінанси

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