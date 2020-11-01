В Україні частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років: кого торкнеться

В Україні в 2021-му всі українці, які до 60 років не запрацюють 18 років стажу, змушені будуть працювати до 65 років.

Такі вимоги передбачені в законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Поступово вимоги щодо стажу будуть рости – на 12 місяців щорічно до 2025 року.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

в 2021-му – до 18 років стажу;

у 2022-му – до 19 років стажу;

в 2023-му – до 20 років стажу;

в 2024-му – до 21 року стажу;

в 2025-му – до 22 років стажу;

в 2026-му – до 23 років стажу;

в 2027-му – до 24 років стажу;

в 2028-му – до 25 років стажу.

В Україні у 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. У такий спосіб мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні поточного року було 24 937 грн).

Щоб вийти на пенсію в 60 років – від 28 років стажу;

щоб вийти на пенсію в 63 роки – від 18 до 28 років стажу;

щоб вийти в 65 років – від 15 до 18 років.

Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а у 2021-му – вже 28 років. У 2028-му межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас уже має бути щонайменше 15 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL: