В Україні будуть по-новому штрафувати за маски на підборіддях: "слуги" ухвалили закон

Олександр Литвин Особисті фінанси 10:30, 17.12.2020 Оновлено: 10:41, 17.12.2020

В Україні підприємства зобов'язали стежити за тим, щоб їхні відвідувачі носили маски правильно (прикриваючи ніс і рот). За порушення цього правила доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

Відповідний законопроєкт №3890 у другому читанні ухвалили 241 голосом, більшість із яких від "Слуги народу". Документ розробив Кабінет міністрів і подав до парламенту прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще кілька місяців тому.

Так, згідно з документом, підприємства всіх форм власності (починаючи від торгових центрів і закінчуючи державними установами) повинні контролювати, щоб їхні відвідувачі не знімали маски вже в приміщенні.

Карати будуть тих, хто впустить у громадський транспорт, торгові центри й будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя. Їм доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

Зазначимо, до цього вже ухвалили схожі правила, але з покаранням для фізосіб, які неправильно носять маски в громадських закладах. Для них передбачили штрафи в розмірі від 170 до 255 грн. Також важливо відзначити, що без контролю за виконанням законодавства результатів від таких правил не буде.

Маска, яка надіта неправильно, – адміністративне порушення, виписати протокол і накласти штраф може співробітник поліції або санітарно-епідеміологічної служби. Після початку карантину правоохоронці почали посилено охороняти порядок у метрополітені, співробітник правоохоронних органів є практично на кожній станції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях. Глава держави вважає, що штрафувати потрібно відразу на місці, без судів.

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Економіка Особисті фінанси

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