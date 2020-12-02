В Україні будуть по-новому продавати електронні сигарети: за що покарають

В Україні електронні сигарети й рідини для них зрівняють зі звичайними тютюновими виробами. Внаслідок цього їх заборонять продавати неповнолітнім. За порушення такого правила передбачили штраф у розмірі до 17 тис. грн.

Про це йдеться в законопроекті №3628. Автор документа – прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нові правила ухвалили на засіданні Верховної Ради у другому читанні і в цілому 309 голосами 2 грудня (щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новина до кінця)..

"Починаючи з 2006 року вжито заходів щодо заборониреклами, просування і спонсорства тютюну, заборони куріння в громадських місцях... Однак виробниками тютюнових виробів пропонуються для споживачів нові продукти, які позиціонуються як менш шкідлива альтернатива традиційним сигаретам, зокрема електронні сигарети", – йдеться в пояснювальній записці.

Кабінет міністрів пропонує заборонити продавати електронні сигарети тим українцям, які не досягли 18-річчя.

Як каратимуть за продаж електронних сигарет і рідин

Якщо продати через торговий автомат неповнолітньому:

штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів (від 6 800 до 13 600 грн).

Продаж електронних сигарет і рідин із рук:

штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів (від 6 800 до 13 600 грн) із конфіскацією виручки й товару.

Повторне порушення:

штраф від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (від 13 600 до 17 000 грн) із конфіскацією виручки й товару.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть заборонити сигарети з ароматизаторами та різними смаками, а тютюнові вироби продавати тільки клієнтам віком від 21 року.

Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №2813, який може стати законом вже 2020-го, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Крім того, змінять і вигляд упаковки: на них розмістять фотографії запалених зубів, уражених органів тощо.

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