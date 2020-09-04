В Україні будуть по-новому призначати пенсії: що приготували "слуги народу"

В Україні після скасування паперових трудових книжок пенсію нараховуватимуть автоматично.

Про це йдеться в законопроєкті №3623, який вже ухвалено в першому читанні. Не доведеться звертатися до Пенсійного фонду, збирати довідки, доводити свій стаж і підтверджувати його. Закон про пенсійне забезпечення дозволяє українцям виключати той час роботи, коли у них був низький заробіток. Пенсійний фонд спочатку має рахувати так, як вигідніше майбутньому пенсіонерові. Але якщо раптом виникнуть проблеми, вже після призначення виплати можна буде звернутися до чиновників із проханням провести перерахунок.

"Буде як у Британії, Естонії та в інших країнах. Буде можливість без звернення, збору інформації, автоматично отримати пенсію. Але людина зможе вибрати: якщо автоматично пенсія буде спірною, то можна буде подати документи й перерахувати її", – розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Українці зможуть отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Такий документ може знадобитися, якщо того вимагає роботодавець (наприклад, для конкурсу на посади у вас має бути стаж у відповідній сфері). Правда, для цього потрібно оформити електронний цифровий підпис. Також у Кабміні розглядають можливість використовувати технологію BankID. Тобто ідентифікувати себе можна буде і за допомогою банківської картки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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