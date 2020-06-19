В Україні будуть автоматично перераховувати борги за аліменти: законопроєкт
В Україні будуть щорічно індексувати борги зі сплати аліментів без рішення суду. Виконавці повинні будуть проводити перерахунок без додаткового рішення суду. Наприклад, якщо батько заборгував 10 тис. грн, а річна інфляція склала 10%, то в наступному році доведеться повернути вже 11 тис.
"Законопроєктом передбачається щорічне обчислення виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, і подальше стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі, без звернення стягувача до суду", – йдеться в законопроєкті №3112, який Верховна Рада 19 червня ухвалила в першому читанні .
Згідно документу, виконавець зобов'язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця і проводити індексацію, визначеного судом у твердій грошовій сумі щорічно. Виконавець зобов'язаний повідомити про розрахунок заборгованості стягувача і боржника.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Києві завдяки посиленню покарання за несплату аліментів в 2019 році було стягнуто понад 358 млн грн.
Також в Києві Державна виконавча служба заарештувала у місцевого жителя яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові близько 123 тис. грн.
в Україні посилили покарання за несплату аліментів. Тим, хто ігнорував виконання батьківських обов'язків більше року, загрожують штрафи від 20 до 50% від суми боргу, їх банківські рахунки заарештують.