В Україні будуть автоматично перераховувати борги за аліменти: законопроєкт

В Україні будуть щорічно індексувати борги зі сплати аліментів без рішення суду. Виконавці повинні будуть проводити перерахунок без додаткового рішення суду. Наприклад, якщо батько заборгував 10 тис. грн, а річна інфляція склала 10%, то в наступному році доведеться повернути вже 11 тис.

"Законопроєктом передбачається щорічне обчислення виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, і подальше стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі, без звернення стягувача до суду", – йдеться в законопроєкті №3112, який Верховна Рада 19 червня ухвалила в першому читанні .

Згідно документу, виконавець зобов'язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця і проводити індексацію, визначеного судом у твердій грошовій сумі щорічно. Виконавець зобов'язаний повідомити про розрахунок заборгованості стягувача і боржника.

Як повідомляв OBOZREVATEL :