В Україні без підвищення пенсій залишаться мільйони: кому і чому нічого не додадуть у травні

В Україні травневе підвищення пенсій не відіб'ється на декількох мільйонах осіб. Ті, хто мало заробляв і не мають мінімум 30 (для жінок) або 35 (для чоловіків) років стажу, залишаться без будь-якої індексації.

Про те, хто і чому не отримає надбавку до пенсії і від чого залежить її розмір – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Хто не отримає надбавку в Україні

Без надбавок залишаться мільйони: з 11,4 млн пенсіонерів підвищення отримають у рамках індексації всього 6,9 млн осіб. Щоб з'ясувати, хто залишиться без грошей, слід найперше зрозуміти, як відбуватиметься перерахунок.

Перша категорія – українці, які мало заробляють. Отже, всі пенсії українців рахують за формулою:

середня зарплата по країні за три роки помножити на співвідношення власної зарплати до середньої, помножити на стаж у роках і помножити на 1%;

Для прикладу, у 2019-му під час розрахунку пенсії враховували середню зарплату по країні в розмірі 6 тисяч 188 гривень 89 копійок. Припустимо, що на пенсію виходив українець із 26 роками стажу і зарплатою, яка становила 90% від середньої. У такому разі розмір пенсії за формулою складе всього 979,2 грн (4188 × 0,9 × 26 × 1%). Виплату автоматично "дотягнуть" до мінімальної. Зараз це 1638 грн.

В рамках індексації пенсію підвищать на 11%. Але не 1638 грн (з урахуванням доплати до розміру мінімальної), а виплату за формулою – тобто 979,2 грн плюс 11%. Це буде 1087 грн, що все одно менше за мінімальну виплату. Тому навіть після індексації у травні такий пенсіонер продовжить отримувати свої 1638 грн.

Пенсії в Україні

Гарна новина чекає на тих, хто виконав повну вимогу щодо стажу. Для жінок це 30 повних років, а для чоловіків – 35 років. Для них із 1 травня мінімальна пенсія складе 2100 грн.

Друга категорія – українці, що виходили на пенсію за спеціальними законами. Силовики, народні депутати, судді та ще ціла низка категорій виходили на пенсію раніше за загальний пенсійний вік або отримували пенсії за своєю спеціальною формулою. Для них, зазначає директорка департаменту пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Валентина Кудін, підвищення в рамках індексації не буде.

Третя категорія – ті, хто зараз отримує надбавки за додатковий стаж. "Ті, хто має додатковий стаж – понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків – отримують надбавки до пенсії, однак індексуватимуть основний розмір пенсії", – пояснила чиновниця. Що це означає? Якщо ви маєте 15 років додаткового стажу, ви можете претендувати на надбавку до пенсії в розмірі 15%. При цьому підвищуватимуть "чистий" розмір пенсії, без урахування надбавки. Тому підвищення складе в такому разі не 11%, а, наприклад, 5-6%.

Головна проблема залишається: що робити з бідними українцями

Минулого року 1,9 млн українців підвищення пенсій на собі не відчули. Річ у тім, що розмір їхньої виплати був і так меншим за мінімальний, тому перерахунок нічого не дав. Тоді Кабмін вирішив одноразово виплатити їм по 2,4 тис. грн.

Цього ж року українці з мінімальними пенсіями залишаться зовсім без доплат, якщо у них немає 30-35 років стажу. Наприклад, якщо чоловік чесно відпрацював 34 роки, вийшов на пенсію, але при цьому мав невисоку зарплату, у травні він ризикує залишитися взагалі без жодних доплат.

Аналітик Єгор Комов, які вивчав пенсійну систему однієї з європейських країн, пояснює: проблема полягає в тому, що коефіцієнт оцінювання стажу в Україні знизили з 1,5% до 1%. Тобто роль зарплати зараз вища, ніж роль стажу. Тому навіть із великим стажем і низькою зарплатою на істотні виплати претендувати не можна.

"Солідарні пенсійні системи переживають кризу практично в усіх розвинених країн. Це пов'язано і з демографічною ситуацією, і з ситуацією в економіці. У нашому законі про пенсійне забезпечення вже закладено вихід із цієї ситуації. Є три рівні пенсійної системи, у нас працює повноцінно тільки один – солідарний. Тобто ті пенсії, які виплачуються з соціальних внесків тих, хто працює. Треба запускати накопичувальний і добровільно накопичувальні рівні, тоді можемо розраховувати, що старість не буде ототожнюватися з бідністю", – каже Комов.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram