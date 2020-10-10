В Україні без пенсій можуть залишитись кілька мільйонів осіб, – аналітик

В Україні з 18 млн працездатних внески до Пенсійного фонду платять тільки близько 12,8 млн осіб. Унаслідок близько 5,2 млн українців ризикують залишитися без пенсій.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів аналітик Єгор Комов. "У нас уже з 2028 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати 35 років стажу. Зрозуміло, ті люди, які зараз не працюють офіційно або зовсім не працюють, розраховувати на пенсію не можуть. Результат від посилення вимоги до стажу відчуємо на собі вже через кілька років. Це велика проблема, саме її насамперед має вирішувати зараз наш уряд. Це ресурс для того, щоб компенсувати дефіцит Пенсійного фонду, знайти кошти для підвищення виплат", – розповідає Комов.

Усього за рік, із липня минулого року до липня 2020-го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб. І демографічна ситуація тут ні до чого. Коронавірус, криза, збільшення кількості фізосіб-підприємців та пом'якшення штрафів.

В Україні скоротилася кількість платників ЄСВ ПФУ

Але є й демографічні проблеми. Згідно з даними ООН (цифри озвучені в пояснювальній записці до законопроєкту про запуск накопичувальної пенсійної системи):

Україна входить у топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. До того ж, у найближчі десятиліття скорочення населення відбуватиметься майже винятково за рахунок населення працездатного віку.

За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграції ООН прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050-го на 28%, а частка осіб у віці 60 років і старших зросте до 32%.

Населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Співвідношення між чисельністю населення пенсійного та працездатного віку зросте майже удвічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: