В Україні без досвіду роботи готові брати на зарплату до 25 тисяч: названо вакансії
В Україні претендентам без досвіду роботи (наприклад, студентам) готові платити від 4 до 25 тис. грн.
Про це йдеться в даних кадрового порталу Jooble. Работодавці шукають найчастіше співробітників без досвіду на такі позиції:
касир – з пропозицією зарплати від 4000 до 12000 грн;
кредитний експерт – від 5000 до 15000 грн;
репетитор/викладач англійської мови – від 10000 до 25000 грн;
продавець-консультант – від 10000 до 15000 грн;
офіціант – від 4000 до 17000 грн.
Найбільшу кількість пропозицій по роботі для студентів було зафіксовано в Києві, Дніпрі та Харкові. Найменш зацікавлені в студентах як співробітниках у Черкасах, Чернігові та Івано-Франківську – там з початку літа для них було опубліковано найменшу кількість вакансій.
Серед позицій, на які студентів запрошують зараз найрідше, – юрист, диспетчер таксі, бариста, оператор колл-центру і мерчендайзер. Роботодавці, що пропонують такі вакансії, воліють наймати людей з досвідом роботи на аналогічній посаді.
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