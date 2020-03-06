В Україні автоматично проіндексують пенсії через кілька тижнів: кому і як

В Україні 1 квітня проіндексують пенсії працюючих пенсіонерів, якщо їх стаж збільшився як мінімум на 24 місяці. Підвищення складе в середньому близько 100 грн.

Про це OBOZREVATEL розповіли в прес-службі ПФУ. У разі, якщо пенсіонер після призначення (перерахунку) пенсії отримав менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок проводити не будуть.

Відзначимо, якщо українці мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму за кожен "зайвий" рік стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроектом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату вважають за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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