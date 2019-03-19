В Україні активізувався новий вид шахрайства: вистачить одного дзвінка

В Україні за 2018 рік тільки за офіційними даними від шахрайства з банківськими картками постраждали більше 105 тис. осіб. І це без урахування тих, хто вирішив не звертатися в правоохоронні органи.

Найшвидше шахрайство розвивається в мережі. У минулому році кількість таких операцій зросла в 1,4 раза! Новий тренд серед злочинців – соціальна інженерія, повідомляють у НБУ.

Схеми "разводу" продають в інтернеті, а за невелику плату досвідчені шахраї готові детально проінструктувати, як заробити на довірливих українцях.

OBOZREVATEL з'ясував, як працюють злочинці і чому не можна розмовляти з незнайомцями по телефону.

Головне:

шахраї найчастіше використовують соціальну інженерію – намагаються впливати на психіку жертви;

зловмисники продають схеми на спеціалізованих форумах, діляться досвідом і вивчають профільну літературу;

кількість жертв шахрайських схем в мережі зросла за рік майже в півтора раза.

Правила від досвідченого шахрая

"Ти книгу Саймана читав?", – цікавиться користувач профільного форуму з ніком "Алсекс". Молода людина нібито провернула вже не одну схему, а зараз ділиться досвідом з усіма охочими. Одні просять за це невелику плату, "Алсекс" же намагається знайти якомога більше прихильників і в майбутньому "грати по-крупному", набрати офіс і працювати у великих масштабах.

"Щоб мати хороший профіт, потрібно масштабувати схему. Мені треба щонайменше 10 осіб. Усі повинні розумітися на СІ (соціальна інженерія. – Прим. Ред)", – ділиться планами хлопець.

Щоб уміло обвести навколо пальця жертву, потрібно не тільки "на зубок" вивчити схему, а й мати уявлення про психологію людини. Професійні шахраї читають профільну літературу, ходять на спеціалізовані форуми, діляться досвідом і стежать за банківськими технологіями.

Незважаючи на всі зусилля служб безпеки, постійні попередження від поліції і публікації в ЗМІ, кількість подібних злочинів зростає з кожним роком. "Алсекс" на прохання OBOZREVATEL озвучив головні правила роботи з "клієнтами".

Увійти в довіру. Головне, впевнений хлопець, не тиснути на потенційну жертву. "Овочів мало. Ніхто не дасть тобі одразу пароль і бабло. Якщо сьогодні не хочуть, скажи, що операція в процесі оброблення, що зараз ти не можеш провести платіж, передзвони потім – через декілька годин, ну або завтра. У людини має бути відчуття, що це потрібно їй, а не тобі", – пояснює "Алсекс".

Поважати "клієнта". Щоб добре зіграти роль співробітника служби безпеки банку, поліцейського, який нібито затримав родича потенційної жертви, працівника ДФС і т. д., – потрібно дійсно повірити в це. "Не годуй фекаліями. Потрібно працювати зі смаком. "Зачекайте, ваша заявка в процесі оброблення","вибачте за затримку, могли б ви почекати декілька хвилин" – це все хороші фрази. Ти маєш дати зрозуміти, що у "клієнта" мало часу і що ще трохи, він втратить свої бабки, або у нього будуть проблеми, а потім спеціально дуже спокійно тягнути час. Щоб поспішав він, а не ти. Ти головний", – пояснює шахрай.

Зробити жертву дурнішою, ніж вона є. Одразу просити пароль заборонено. Замість цього потрібно позначити проблему і спробувати зробити її максимально незрозумілою. "FTP, root, порт, хост – хороші слова. Чим менше людина розуміє, тим краще. Повинно бути відчуття, що тільки ти можеш допомогти, а вона сама все напартачила", – ділиться досвідом співрозмовник.

Стати ближче, але вчасно обірвати зв'язок. Після того, як жертва повірила, що її гроші дійсно в небезпеці, а ви намагаєтеся допомогти, але без великого бажання, потрібно заспокоїти "клієнта". Наприклад, розповісти, що у вашої мами чи іншого близького родича була така ж ситуація і її легко можна вирішити. Головне – як тільки вдасться досягти мети, обірвати всі контакти, змінити номер і "забути" про "клієнта", навіть якщо він викликав співпереживання.

Ознайомившись із азами соціальної інженерії, можна розбиратися в конкретній схемі. З ними шахраї діляться неохоче. Будь-яку схему можна на цьому ж форумі продати щонайменше 30 разів. Для цього доведеться оформити свій досвід, описати всі можливі ризики, механізм виведення коштів, моделі поведінки в різних ситуаціях. Погану схему можна продати тільки раз, після цього незадоволені покупці одразу ж дадуть про себе знати, розмістивши відгуки.

Як врятуватися від шахраїв

"Шахраї в минулому році найчастіше використовували соціальну інженерію під час здійснення незаконних дій із платіжними картками або їхніми реквізитами. Йдеться про введення в оману звичайних громадян будь-якими способами, щоб вони проголосили власні персональні дані, реквізити платіжних карток, коди/паролі", – повідомили в прес-службі НБУ.

Щоб убезпечити себе, достатньо буде дотримуватися декількох простих правил. Ніколи не розголошувати персональні дані, інформацію про картку, не відповідати на підозрілі дзвінки, якщо розповідають про те, що гроші на карті в небезпеці, обов'язково зателефонувати на гарячу лінію свого банку. Крім того, від шахраїв захистить СМС-банкінг (інформація про будь-які операції щодо картки буде приходити в СМС-повідомленні) і встановлення ліміту на операції за карткою (тоді більше певної суми шахраї зняти не зможуть).

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!