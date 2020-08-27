В Україні 45% українців у віці 60 років залишаться без пенсій: що робити

В Україні за оцінками Мінсоцу вже в 2027-му близько 45% українців віком 60 років вчасно виплату не отримають через брак стажу. Як пояснили фахівці ПФУ, є два способи отримати додатковий стаж.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Перший: якщо ви ще не досягли пенсійного віку, але офіційно не працюєте й розумієте, що стажу вам не вистачить.

"У такому разі в податковій службі за місцем реєстрації можна укласти добровільну угоду про сплату єдиного соціального внеску з мінімальної зарплати. Наразі це 1039 грн у місяць. Розмір мінімальної пенсії становить 1712 грн. Тобто ви зараз заплатите тисячу, а потім отримаєте 1,7 тисячі", – розповіли в ПФУ.

Особливість такого способу полягає в тому, що стаж купується по одному місяцю. Аналогічно тому, як ви б працювали і самі платили єдиний соціальний внесок. Тобто якщо для пенсії залишився рік і вам не вистачає двох років, такий спосіб вам не підійде – все одно доведеться використовувати другий метод.

Другий – якщо вам уже виповнилося 60 років і потрібно купити відразу кілька років стажу. У такому разі розмір ЄСВ сплачується в подвійному розмірі. Наприклад, 2078 грн у місяць або 24,9 тис. за рік.

"Сума сплаченого єдиного внеску не може бути меншою, ніж дві мінімальні. Водночас громадяни самостійно визначають період, за який можуть укласти договір про добровільну участь. Якщо ви 8 років тому не працювали два роки, можете доплатити за ті роки", – розповідають у ПФУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.