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В Україні 40% сигарет – контрафакт: в Кабміні анонсували масштабні перевірки

1.6т Читати матеріал російською

Міністерство фінансів і Міністерство внутрішніх справ України посилять боротьбу з нелегальним ринком тютюнових виробів, в тому числі з контрабандою сигарет і з ухиленням від сплати 5-відсоткового акцизного збору при продажу сигарет на внутрішньому ринку. При цьому близько 40% ринку в деяких категоріях тютюнових виробах знаходиться в тіні.

Про це повідомили міністр фінансів Оксана Маркарова і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні колегії МВС, повідомляють "Українські новини". "Я думаю, що ситуацію цю ми не відпустимо, я говорю це на камери ... Ринок контрабанди сигарет, контрафактних виробництв – ми покладемо цьому край", – заявив Аваков.

В Україні 40% сигарет – контрафакт: в Кабміні анонсували масштабні перевірки

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"Головна тютюнова проблема ЄС": як працює контрабанда сигарет з України

За даними МВС, з-за сірої схеми по ухиленню від сплати 5% акцизного збору при реалізації тютюнових виробів, яку викрили правоохоронці, збитки державного і місцевих бюджетів склали близько 2,5 млрд грн.

Заступник голови Національної поліції – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранец пояснив, що підприємства не відображають в звітності сигарети, продані за готівку, а замість цього записують туди інші групи товарів. Купранец повідомив, що Департамент захисту економіки наклав арешти на рахунки 52 таких бізнес-структур на загальну суму понад 1 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Євген Плінскій заявив, що Україна стала для Європейського Союзу головною тютюнової проблемою. У 2014 році в ЄС з України завезли близько 500 млн сигарет. Через два роки контрабанда досягла 5,8 млрд сигарет.

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
цигарки податки
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