В Україні можуть заборонити частину сигарет: які під загрозою

В Україні пропонують заборонити виробництво та обіг тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки. Утім, тютюновиробникам дають два роки для того, щоб пристосуватися до нових обмежень.

Про це йдеться в законопроєктах №4358-2 та 4358-3, які зареєстрували у Верховній Раді нардепи від фракції "Слуга народу" 26 листопада. Зазначені документи розроблені з метою імплементації в національне законодавство Директиви 2014/40/ЄС, яку схвалили Європейський та український парламенти 3 квітня 2014 року.

Що передбачає Директива:

цигарки розділять на типи залежно від способу їх споживання (тютюнові вироби для куріння, бездимні тютюнові вироби, новітні тютюнові вироби);

зменшення допустимих норм вмісту нікотину, смоли й монооксиду вуглецю;

запровадження звітності щодо інгредієнтів і добавок до тютюнових виробів.

запровадження визначення та регулювання електронних сигарет, заправних контейнерів і трав’яних виробів для куріння, яке нині відсутнє в українському законодавстві.

Так, законопроєкт №4358-2 авторства нардепа Івана Шинкаренка пропонує зобов'язати виробників або імпортерів тютюнових виробів щорічно не пізніше ніж 1 лютого року в електронному вигляді надавати інформацію про тютюнові вироби, які будуть реалізовуватися на митній території України. А саме виробники мають повідомляти про: перелік усіх інгредієнтів та їх кількість; рівень викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет; інші викиди та їхні граничні рівні у разі їх наявності тощо. А центральний орган виконавчої ради, що регулює цей напрям, має оприлюднювати надану інформацію на своєму офіційному вебсайті.

У документі йдеться й про заборону виробництва (крім виробництва для експорту), оптової і роздрібної торгівлі та імпорту в Україну такої продукції:

тютюну для перорального застосування;

сигарет, у яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину – 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг;

тютюнових виробів, на упакуванні яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження;

сигарет і тютюну для самокруток із характерним запахом та/або смаком;

тютюнових виробів, що містять вітаміни або інші добавки, які вводять в оману споживачів щодо начебто їхньої користі або призводить до зменшення ризиків для здоров’я;

кофеїну або таурину чи інших добавок, що асоціюються з енергійністю і/та життєвою силою та мають властивості робити викиди кольоровими тощо;

сигарет та тютюну для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтри, папір, упакування, капсули, або мають будь-які технічні характеристики, що дають змогу змінювати запах чи смак відповідних тютюнових виробів або інтенсивність диму;

сигарет і тютюну для самокруток, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин;

тютюнових виробів із використанням на їхньому упакуванні або на самих тютюнових виробах певних елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки) та ін.

Скрин до законопроєкту №№4358-2 rada.gov.ua

Скрин до законопроєкту №№4358-2 rada.gov.ua

Крім того, пропонується заборонити рекламу електронних сигарет і заправних контейнерів на радіо, телебаченні, на засобах зовнішньої реклами та Інтернеті (крім вебсайтів для повнолітніх осіб, де є попередня ідентифікація віку користувачів).

Щоб національні виробники підготувалися до впровадження нових вимог, відповідний закон пропонується ввести в дію через два роки з дня його публікації.

На розгляд Ради подано інший альтернативний законопроєкт №4358-3, автором якого є нардеп від фракції "Слуга народу" Вадим Галайчук. Цей документ пропонує:

уніфікувати термінологі ю щодо тютюнових виробів, зокрема запровадити нові терміни;

врегулювати питання інгредієнтів і викидів тютюнових виробів та супутніх виробів, зокрема граничні рівні викидів смоли, нікотину та монооксиду вуглецю для сигарет, а також передбачити пов'язані з ними зобов'язання виробників та імпортерів щодо подання звітності;

удосконалити маркування й вимоги до упаковання тютюнових виробів і супутніх виробів, зокрема медичні попередження про шкідливість для здоров’я;

запровадити регулювання для новітніх тютюнових виробів , бездимних тютюнових виробів, супутніх виробів (електронних сигарет, заправних контейнерів, трав’яних виробів для куріння);

встановити заборону щодо виробництва й обігу тютюнових виробів і супутніх виробів , зокрема тютюнових виробів для перорального вживання, сигарет і тютюну для самокрутки з характерним ароматом та/або смаком, тютюнових виробів, які містять заборонені добавки;

поширити положення щодо заборони реклами та спонсорства на супутні вироби.

Водночас автор законопроєкту також пропонує відтермінувати його впровадження на два роки з моменту набуття чинності. "Такий підхід відповідає підходу, який було закладено в Директиві від 3 квітня 2014 року 2014/40/ЄС, положення якої ввели в дію з 20 травня 2016 року", – йдеться в пояснювальній записці. До того ж передбачено, що виробники та імпортери електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин для е-сигарет, які було введено в обіг до початку дії закону, зобов’язані подати відповідне повідомлення протягом шести місяців після його впровадження.

Нагадаємо, що 10 листопада 2020 року група нардепів від "Слуги народу" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4358. Ним, зокрема, пропонується заборонити рекламу і спонсорство електронних сигарет та їх замінників у мережі Інтернет, впровадити медичні попередження на упакуваннях такої продукції. Також запропоновано заборонити продаж усіх без винятку тютюнових виробів, електронних сигарет особам до 21 віку тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні цигарки за неповний 2020 рік уже подорожчали в середньому на 10 грн. Водночас у Верховній Раді заявляють про чергове підвищення цін на тютюнові вироби у 2021 році. Так, пачка преміум-класу може зрости в ціні ще на 12 грн.