В Україні можуть заборонити частину сигарет: які під загрозою

В Україні пропонують заборонити виробництво та обіг тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки. Утім, тютюновиробникам дають два роки для того, щоб пристосуватися до нових обмежень.

Про це йдеться в законопроєктах №4358-2 та 4358-3, які зареєстрували у Верховній Раді нардепи від фракції "Слуга народу" 26 листопада. Зазначені документи розроблені з метою імплементації в національне законодавство Директиви 2014/40/ЄС, яку схвалили Європейський та український парламенти 3 квітня 2014 року.

Що передбачає Директива:

цигарки розділять на типи залежно від способу їх споживання (тютюнові вироби для куріння, бездимні тютюнові вироби, новітні тютюнові вироби);

зменшення допустимих норм вмісту нікотину, смоли й монооксиду вуглецю;

запровадження звітності щодо інгредієнтів і добавок до тютюнових виробів.

запровадження визначення та регулювання електронних сигарет, заправних контейнерів і трав’яних виробів для куріння, яке нині відсутнє в українському законодавстві.

Так, законопроєкт №4358-2 авторства нардепа Івана Шинкаренка пропонує зобов'язати виробників або імпортерів тютюнових виробів щорічно не пізніше ніж 1 лютого року в електронному вигляді надавати інформацію про тютюнові вироби, які будуть реалізовуватися на митній території України. А саме виробники мають повідомляти про: перелік усіх інгредієнтів та їх кількість; рівень викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет; інші викиди та їхні граничні рівні у разі їх наявності тощо. А центральний орган виконавчої ради, що регулює цей напрям, має оприлюднювати надану інформацію на своєму офіційному вебсайті.

У документі йдеться й про заборону виробництва (крім виробництва для експорту), оптової і роздрібної торгівлі та імпорту в Україну такої продукції:

тютюну для перорального застосування;

сигарет, у яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину – 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг;

тютюнових виробів, на упакуванні яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження;

сигарет і тютюну для самокруток із характерним запахом та/або смаком;

тютюнових виробів, що містять вітаміни або інші добавки, які вводять в оману споживачів щодо начебто їхньої користі або призводить до зменшення ризиків для здоров’я;

кофеїну або таурину чи інших добавок, що асоціюються з енергійністю і/та життєвою силою та мають властивості робити викиди кольоровими тощо;

сигарет та тютюну для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтри, папір, упакування, капсули, або мають будь-які технічні характеристики, що дають змогу змінювати запах чи смак відповідних тютюнових виробів або інтенсивність диму;

сигарет і тютюну для самокруток, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин;

тютюнових виробів із використанням на їхньому упакуванні або на самих тютюнових виробах певних елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки) та ін.

Крім того, пропонується заборонити рекламу електронних сигарет і заправних контейнерів на радіо, телебаченні, на засобах зовнішньої реклами та Інтернеті (крім вебсайтів для повнолітніх осіб, де є попередня ідентифікація віку користувачів).

Щоб національні виробники підготувалися до впровадження нових вимог, відповідний закон пропонується ввести в дію через два роки з дня його публікації.

На розгляд Ради подано інший альтернативний законопроєкт №4358-3, автором якого є нардеп від фракції "Слуга народу" Вадим Галайчук. Цей документ пропонує:

уніфікувати термінологі ю щодо тютюнових виробів, зокрема запровадити нові терміни;

врегулювати питання інгредієнтів і викидів тютюнових виробів та супутніх виробів, зокрема граничні рівні викидів смоли, нікотину та монооксиду вуглецю для сигарет, а також передбачити пов'язані з ними зобов'язання виробників та імпортерів щодо подання звітності;

удосконалити маркування й вимоги до упаковання тютюнових виробів і супутніх виробів, зокрема медичні попередження про шкідливість для здоров’я;

запровадити регулювання для новітніх тютюнових виробів , бездимних тютюнових виробів, супутніх виробів (електронних сигарет, заправних контейнерів, трав’яних виробів для куріння);

встановити заборону щодо виробництва й обігу тютюнових виробів і супутніх виробів , зокрема тютюнових виробів для перорального вживання, сигарет і тютюну для самокрутки з характерним ароматом та/або смаком, тютюнових виробів, які містять заборонені добавки;

поширити положення щодо заборони реклами та спонсорства на супутні вироби.

Водночас автор законопроєкту також пропонує відтермінувати його впровадження на два роки з моменту набуття чинності. "Такий підхід відповідає підходу, який було закладено в Директиві від 3 квітня 2014 року 2014/40/ЄС, положення якої ввели в дію з 20 травня 2016 року", – йдеться в пояснювальній записці. До того ж передбачено, що виробники та імпортери електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин для е-сигарет, які було введено в обіг до початку дії закону, зобов’язані подати відповідне повідомлення протягом шести місяців після його впровадження.

Нагадаємо, що 10 листопада 2020 року група нардепів від "Слуги народу" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4358. Ним, зокрема, пропонується заборонити рекламу і спонсорство електронних сигарет та їх замінників у мережі Інтернет, впровадити медичні попередження на упакуваннях такої продукції. Також запропоновано заборонити продаж усіх без винятку тютюнових виробів, електронних сигарет особам до 21 віку тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні цигарки за неповний 2020 рік уже подорожчали в середньому на 10 грн. Водночас у Верховній Раді заявляють про чергове підвищення цін на тютюнові вироби у 2021 році. Так, пачка преміум-класу може зрости в ціні ще на 12 грн.