Аварійний збій: всі подробиці про масштабну НП в роботі ПриватБанку

У п'ятницю, 13 вересня, в роботі ПриватБанку стався масштабний збій.

Користувачі мережі повідомляють, що картки банку не приймають в супермаркетах, ТРЦ та інших закладах.

Зафіксовані проблеми і з банкоматами, де місцями скупчилися великі черги стривожених українців в надії зняти готівку.

В роботі ПриватБанку стався масштабний збій

В роботі ПриватБанку стався масштабний збій

В "Приваті" за відповідним запитом підтвердили, що "спостерігаються труднощі при оплаті в інтернеті, зарахуванні коштів на карти зі сторонніх сервісів, проведенні операцій в банкоматах, POS-терміналах, платіжках в Приват24".

В роботі ПриватБанку стався масштабний збій

Збій у відображенні операцій і роботі системи почався близько 19:00. Також перестали працювати банкомати і термінали ПриватБанку. "Труднощі спостерігаються в зв'язку з різними помилками", - пояснили OBOZREVATEL в банку. При цьому в установі уточнили, що для вирішення проблеми знадобиться близько години.

Раніше подібні збої спостерігалися при проведенні техробіт, про які банк попереджав заздалегідь. Цього разу помилка сталася без відома банку. Контакт-центр через наплив скарг перестав працювати.

О 20:10 OBOZREVATEL в прес-службі "Привату" повідомили нові подробиці, додавши, що технічні служби відновлюють стабільну роботу процесингу.

"Відновлення роботи процесингу після аварійного збою відбудеться протягом години. Технічні служби банку проводять комплекс заходів для повного відновлення стабільної роботи мережі безготівкових операцій. Просимо вибачення наших клієнтів за незручності, пов'язані з аварійною ситуацією", - повідомила Інна Музичук.

В роботі ПриватБанку стався масштабний збій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в роботі ПриватБанку вже був великий збій, який заморозив доступ до грошей на добу. Тоді у клієнтів виникли проблеми з роботою терміналів ПриватБанку, а також сервісу Приват24.

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