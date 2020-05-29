В НБУ сказали, коли безробіття, викликане карантином, досягне піку

Безробіття в Україні, зумовлене коронакризою, досягне піку до кінця червня. Тоді без роботи можуть залишитись близько 11,5% громадян працездатного віку.

Про це заявив голова Нацбанку України Яків Смолій, йдеться у повідомлення на сайті регулятора. Він додав, що минулого року цей показник був на рівні 8,2%.

Безробіття в Україні

"Разом із поступовим пом'якшенням карантинних заходів і відновленням економіки рівень безробіття піде на спад у другій половині року, хоча й залишиться вищим, ніж попереднього року", – сказав Смолій.

Він додав, що безробіття, викликане коронакризою, не лише посилило конкуренцію за наявні робочі місця, але й змушуватиме заробітчан, які повернулись додому, не шукати роботу в Україні, а знову їхати за кордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу у зв'язку з частковим безробіттям. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

Кількість вакансій в Україні скоротилася на 55%, на одне робоче місце в середньому претендує 10 людей, а більшість пропозицій – в сільському господарстві й на зарплату в 7 тис. грн.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні перевищила пів мільйона. Станом на 26 травня вона зросла до 506 тис. осіб.

Заробітчани, які повернулися в Україну з-за карантину по всьому світу, не стали шукати роботу на Батьківщині і вже намагаються працевлаштуватися за кордоном.

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