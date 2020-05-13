В "ЛНР" збунтувалися проти карантину: нема на що жити. Відео

Жителі окупованого бойовиками Алчевська (Луганська область) зажадали від місцевої "влади" скасувати карантин, оскільки у них не залишилося грошей, щоб купувати їжу.

З цього приводу вони вийшли на мітинг, повідомив в Twitter блогер Денис Казанський.

Протести в Алчевську

"В Алчевську (під контролем "ЛНР") люди вийшли на акцію протесту проти карантину. Чути вигуки "Нам жити нема на що", "Чому не скасували комунальні платежі?", – розповів Казанський.

"Ми вимагаємо, поверніть роботу нам!", "Комунальні не скасували!", "На що жити?", – обурювалися мешканці міста.

В Алчевську (під контролем ЛНР) люди вийшли на акцію протесту проти карантину. Чути вигуки "Нам жити нема на що", "Чому не скасували комунальні платежі"? pic.twitter.com/c8YzSd8L1N - Денис Казанський (@den_kazansky) May 13, 2020

У коментарях під повідомленням розгорілася жартівлива дискусія – а чи можуть мешканці "вільної республіки" вимагати допомоги від влади як "в проклятій Європі"?

"Вони там, на Луганді, шо не панімають, таки риспубліка молода, нада потерпіти, років 70-80", – посміялись у коментарях.

"Бийте морду цим б*нд*рівцям, вони хочуть розвалити республіку", – відповів інший коментатор.

"Комунальні платежі відміняють тільки в гейропі і на ненависному Заході. Хочуть як в гейропі хіба????", – пожартував користувач з ніком Донбасіто.

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"Якось не по-скрепному вони протестують ... В "немитій" прийнято протестувати, стоячи на колінах з плакатами "Путєн памагі", – прокоментував користувач з ніком "Свободу Горлівці!".

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, український Луганськ, окупований російськими військами і бойовиками "ЛНР", перетворюється в місто-привид на зразок Прип'яті. У ньому руйнуються лікарні та магазини, з дворів не вивозять сміття, а громадський транспорт перетворюється в руїни.

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