В Естонії президентка звільнила міністерку за те, що та возила дітей на службовій машині

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд 21 листопада звільнила міністерку освіти і науки Майліс Рейпс, тому що та возила шістьох дітей в школу і на гуртки на службовій машині.

"Прем'єрміністр Юрі Ратас направив мені прохання про відставку міністерку освіти і науки Майліс Репс, і сьогодні я підписала рішення про звільнення її з посади міністерки освіти і науки за пропозицією прем'єрміністра", – йдеться в опублікованому на сайті президентки заяві Кальюлайд.

До цього протягом трьох днів журналісти естонського видання Оhtuleht знімали на відео пересування міністерки. Вони з'ясували, що на службовій машині вона не тільки їздить на робочі зустрічі, а й підвозить своїх дітей. Цього факту виявилося досить, щоб міністр сама подала заяву про відставку.

"Минулий тиждень був найважчим періодом в моїй політичній кар'єрі. Я перебував під сильним тиском щодо суміщення ролей міністра і матері. Я визнаю, що помилявся, і приношу за це свої вибачення. Я хочу запропонувати своїм неповнолітнім дітям безпечне і мирне середовище для росту. Ось чому сьогодні я вирішила піти з поста міністерки освіти і науки і беру на себе політичну відповідальність за свої помилки в поєднанні роботи і сімейного життя", – написала Репс на своїй сторінці в соцмережі.

Репс подала у відставку facebook.com/repsmailis/

Прем'єрміністр Юрі Ратас висловив занепокоєння, що професійна урядовець змушена піти у відставку, проте прийняв її заяву і передав президентці.

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