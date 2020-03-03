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3 березня • оновлено в 08:42
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В "ДНР" різко злетіли ціни: люди влаштували паніку

5.9т
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На окупованих територіях Донбасу підняли паніку через підвищення цін на алкоголь і сигарети.

Обговорювати різкий стрибок почали в мережі. Про обурення повідомили в Twitter, опублікувавши відповідну переписку.

Ціни на алкоголь зросли більш, ніж в 2 рази. Причому в "ДНР" поскаржилися на засилля фальсифікату.

"Я звернув увагу на слабоалкоголку з/б – булао 62 рублі, стала 128 руб. Очманіти! "ДНР" деградує", – пишуть в мережі.

Коментатори посміялися над "бідою" в псевдореспубліці.

"Завжди дивуюся "... повертаємося на 30-40 років назад" – та ви ці 6 років не бачите деградацію чи що?! Хоча є пояснення в тому, що пити стало дорого і "твереза дійсність" суворіша за "п'яну шизофренію", – обурилися в мережі.

В "ДНР" різко злетіли ціни: люди влаштували паніку

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Горлівки (Донецька область), яка як раз закінчила 9 клас, коли почалася війна, розповіла, яким виросло її покоління в "ДНР".

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео паники
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0
4
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Можно подумать сигареты в Украине дешевеют. На все будет евроцена.
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5
Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Блин - последнее отняли...
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