Карантин в Україні: українці зможуть отримати допомогу по частковому безробіттю

Валентина Гембарська Особисті фінанси 13:35, 22.04.2020 Оновлено: 13:53, 22.04.2020

Кабінет міністрів встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати.

Таке рішення уряд схвалив на засіданні в середу, 22 квітня.

Як українці можуть отримати допомогу по безробіттю:

  • у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості;

  • в інших випадках роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом);

  • сума надається на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину;

  • роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом шести місяців, що передують даті скорочення діяльності;

  • роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.

Постанова Кабміну
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мінімальна допомога по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину збільшилася з 650 грн до 1000 грн.

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Економіка Особисті фінанси

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