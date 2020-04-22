Карантин в Україні: українці зможуть отримати допомогу по частковому безробіттю
Кабінет міністрів встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати.
Таке рішення уряд схвалив на засіданні в середу, 22 квітня.
Як українці можуть отримати допомогу по безробіттю:
у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості;
в інших випадках роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом);
сума надається на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину;
роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом шести місяців, що передують даті скорочення діяльності;
роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мінімальна допомога по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину збільшилася з 650 грн до 1000 грн.