Уряд виділив 6 млрд гривень на допомогу безробітним українцям

Кабінет міністрів України виділив 6 млрд гривень для фінансування виплати допомоги по безробіттю.

Постанову про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства розвитку економіки у понеділок, 27 квітня. Також затверджено порядок використання цих коштів.

Допомога по безробіттю

На що будуть спрямовані ці кошти

- виплату допомоги по безробіттю – 1,277 млрд грн:

підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1000 гривень;

допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня

виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше.

- допомоги по частковому безробіттю – 4,723 млрд грн:

виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

“Це дозволить вирішити дві ключові цілі. Перша – забезпечити реальну допомогу людям, які вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця”, – сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше у порівнянні з 2019 роком.

Українцям на карантині пропонують віддалену роботу із заробітною платою від 10 до 35 тисяч гривень.

В Україні мінімальна допомога з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину збільшилася з 650 грн до 1000 грн.