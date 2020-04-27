Головна Новини
27 квітня • оновлено в 16:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Уряд виділив 6 млрд гривень на допомогу безробітним українцям

603
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України виділив 6 млрд гривень для фінансування виплати допомоги по безробіттю.

Постанову про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства розвитку економіки у понеділок, 27 квітня. Також затверджено порядок використання цих коштів.

Допомога по безробіттю

Допомога по безробіттю

На що будуть спрямовані ці кошти

- виплату допомоги по безробіттю – 1,277 млрд грн:

  • підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1000 гривень;

  • допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня

  • виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше.

- допомоги по частковому безробіттю – 4,723 млрд грн:

  • виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

“Це дозволить вирішити дві ключові цілі. Перша – забезпечити реальну допомогу людям, які вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця”, – сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше у порівнянні з 2019 роком.

Українцям на карантині пропонують віддалену роботу із заробітною платою від 10 до 35 тисяч гривень.

В Україні мінімальна допомога з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину збільшилася з 650 грн до 1000 грн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Робота в Україні Карантин в Україні
Особа
Ігор Петрашко
Місце
Україна
Теги
безробіття карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги