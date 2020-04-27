Уряд виділив 6 млрд гривень на допомогу безробітним українцям

Кабінет міністрів України виділив 6 млрд гривень для фінансування виплати допомоги по безробіттю.
Постанову про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства розвитку економіки у понеділок, 27 квітня. Також затверджено порядок використання цих коштів.
Допомога по безробіттю
На що будуть спрямовані ці кошти
- виплату допомоги по безробіттю – 1,277 млрд грн:
підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1000 гривень;
допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня
виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше.
- допомоги по частковому безробіттю – 4,723 млрд грн:
виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.
“Це дозволить вирішити дві ключові цілі. Перша – забезпечити реальну допомогу людям, які вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця”, – сказав міністр економіки Ігор Петрашко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.
Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше у порівнянні з 2019 роком.
Українцям на карантині пропонують віддалену роботу із заробітною платою від 10 до 35 тисяч гривень.
В Україні мінімальна допомога з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину збільшилася з 650 грн до 1000 грн.
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