Зимой 2011-12 гг. меня "приговорили" к операции из-за запущенного гайморита, а поскольку неподалеку располагается мозг, то приятного в такой перспективе было мало. Товарищ, которому однажды замечательно помогла доктор-лор, порекомендовал мне врача, и волшебница Людмила Анатольевна Воронцова достаточно быстро спасла меня от операции, сделав ее уже ненужной — благодаря, в частности, славным процедурам под кодовым названием "Кукушка".

И вот что мне эта доктор от Бога почти 9 лет спустя написала о поликлинике в Харькове, где она давно работает:

"В течение двух с половиной лет врачи-специалисты получали 4,5 тыс. гривен в месяц. С 1 апреля 2020 вместо ожидаемых улучшений начались сокращения ставок, и я теперь работаю на 0,5 ставки, что составляет немногим более 2 тыс. гривен. Потом мы ожидали сентябрь, поскольку президент Зеленский и министр Степанов обещали повысить зарплаты медикам. В результате я получила прибавку 200 грн к моим 2400, а моя медсестра плюс 150 грн. Финансирование кабинета на расходные материалы и медикаменты отсутствует, а работать надо. Пациенты думают, что мы всем обеспечены, т. к. верят тому, что говорят политики, а на самом деле условия работы стали заметно хуже. Обратиться за помощью или хотя бы за разъяснениями ситуации не к кому. Но другой специальности у меня нет.

Имея сорокалетний стаж врача специалиста, я получаю 2600 грн (после сентябрьского повышения) и 2100 грн пенсии. С 1 сентября пенсию не повысили, потому что я работающий пенсионер. Таким образом, в сумме мой доход не дотягивает даже до 5 тыс. грн. Мое отчаяние безгранично. На старости лет испытывать такое унижение. А если начнутся болезни…

За время пандемии COVID-19 врачам специалистам ни разу не проводили тестирование на коронавирус. Дез. средства и средства индивидуальной защиты в очень ограниченном количестве и их не хватает".

Доктор умолчала еще об одном "нюансе": как мне всё чаще рассказывают, медики, которые заканчивали одни и те же вузы и работают в одном учреждении, стали зарабатывать теперь совсем разные деньги. Терапевты и педиатры получили повышение своей зарплаты в 3 раза — в отличие от обойденных таким ростом окладов врачей-специалистов.

Такова идеология восстановления института "земских лекарей" — остальные никому не нужны.

Многие уверяют, что дело тут вовсе не во врачах. Просто кто-то кому-то поставил задачу сократить население нашей страны, а врачи в силу своей профессии этому мешают. Так что "ничего личного".

Ну, не знаю. Жванецкий как-то писал шутя: "Разве что задаться целью извести народ...". Не утверждаю, что такая цель таки поставлена. Но всё, что делается, ей соответствует.