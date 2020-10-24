"Укрзалізниця" відновить рух більшості закритих на карантин напрямків

Олександр Литвин Особисті фінанси 12:59, 24.10.2020 Оновлено: 13:16, 24.10.2020

"Укрзалізниця" з 26 жовтня відновити рух із більшості закритих станцій. Відновлять продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т. Шевченка, Суми.

Про це повідомляє пресслужба підприємства. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відкриють продаж квитків на:

  • № 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

  • № 7/8 Київ – Чернівці;

  • № 12/11 Одеса – Львів;

  • № 15/16 Харків – Рахів;

  • № 21/22 Харків – Трускавець;

  • № 41/42 Дніпро – Трускавець;

  • № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

  • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

  • № 49/50 Київ – Трускавець;

  • № 72/71 Запоріжжя – Київ;

  • № 76/75 Кривий Ріг – Київ;

  • № 81/82 Київ – Ужгород;

  • № 84/83 Маріуполь – Київ;

  • № 86/85 Львів – Новоолексiївка;

  • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

  • № 98/97 Ковель – Київ;

  • № 102/101 Київ – Херсон;

  • № 108/107 Одеса – Ужгород;

  • № 110/109 Львів – Херсон;

  • № 116/115 Київ – Бердянськ;

  • № 118/117 Чернівці – Київ;

  • № 122/121 Миколаїв – Київ;

  • № 136/135 Одеса – Чернівці;

  • № 217/218 Київ – Рахів;

  • № 702/701 Львів – Чернівці;

  • № 715/716 Київ – Львів;

  • № 732/731 Київ – Запоріжжя;

  • № 734/733 Київ – Покровськ;

  • № 738/737 Київ – Запоріжжя;

  • № 739/740 Київ – Кривий Ріг;

  • № 743/744 Київ – Львів;

  • № 749/750 Київ Івано-Франківськ;

  • № 766/765 Київ – Херсон;

  • № 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;

  • № 772/771 Хмельницький – Київ;

  • № 779/780 Суми – Київ – Вінниця;

  • № 782/781 Черкаси – Київ.

  • Також з 26 жовтня 2020 року буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на такі поїзди:

  • № 106/105 Київ – Одеса;

  • № 108/107 Одеса – Ужгород;

  • №136/135 Одеса – Чернівці;

  • № 146/145 Київ – Ізмаїл;

  • № 763/764 Київ – Одеса.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станцію Подільськ без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

Зауважуємо, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" оголосила про проведення трьох тендерів на закупівлю побутової техніки на суму 870 тисяч гривень.

У Вінницькій області у філії "Укрзалізниці" викрили злочинну схему, яка завдала державі збитків на майже 12 мільйонів гривень.

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Економіка Особисті фінанси

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