"Укрзалізниця" відновить рух більшості закритих на карантин напрямків

"Укрзалізниця" з 26 жовтня відновити рух із більшості закритих станцій. Відновлять продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т. Шевченка, Суми.

Про це повідомляє пресслужба підприємства. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відкриють продаж квитків на:

№ 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ – Чернівці;

№ 12/11 Одеса – Львів;

№ 15/16 Харків – Рахів;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя – Київ;

№ 76/75 Кривий Ріг – Київ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 86/85 Львів – Новоолексiївка;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 102/101 Київ – Херсон;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 116/115 Київ – Бердянськ;

№ 118/117 Чернівці – Київ;

№ 122/121 Миколаїв – Київ;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

№ 217/218 Київ – Рахів;

№ 702/701 Львів – Чернівці;

№ 715/716 Київ – Львів;

№ 732/731 Київ – Запоріжжя;

№ 734/733 Київ – Покровськ;

№ 738/737 Київ – Запоріжжя;

№ 739/740 Київ – Кривий Ріг;

№ 743/744 Київ – Львів;

№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;

№ 766/765 Київ – Херсон;

№ 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький – Київ;

№ 779/780 Суми – Київ – Вінниця;

№ 782/781 Черкаси – Київ.

Також з 26 жовтня 2020 року буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на такі поїзди:

№ 106/105 Київ – Одеса;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№136/135 Одеса – Чернівці;

№ 146/145 Київ – Ізмаїл;

№ 763/764 Київ – Одеса.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станцію Подільськ без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

Зауважуємо, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі.

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