"Укрзалізниця" відновить рух більшості закритих на карантин напрямків
"Укрзалізниця" з 26 жовтня відновити рух із більшості закритих станцій. Відновлять продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т. Шевченка, Суми.
Про це повідомляє пресслужба підприємства. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відкриють продаж квитків на:
№ 1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ;
№ 7/8 Київ – Чернівці;
№ 12/11 Одеса – Львів;
№ 15/16 Харків – Рахів;
№ 21/22 Харків – Трускавець;
№ 41/42 Дніпро – Трускавець;
№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
№ 49/50 Київ – Трускавець;
№ 72/71 Запоріжжя – Київ;
№ 76/75 Кривий Ріг – Київ;
№ 81/82 Київ – Ужгород;
№ 84/83 Маріуполь – Київ;
№ 86/85 Львів – Новоолексiївка;
№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
№ 98/97 Ковель – Київ;
№ 102/101 Київ – Херсон;
№ 108/107 Одеса – Ужгород;
№ 110/109 Львів – Херсон;
№ 116/115 Київ – Бердянськ;
№ 118/117 Чернівці – Київ;
№ 122/121 Миколаїв – Київ;
№ 136/135 Одеса – Чернівці;
№ 217/218 Київ – Рахів;
№ 702/701 Львів – Чернівці;
№ 715/716 Київ – Львів;
№ 732/731 Київ – Запоріжжя;
№ 734/733 Київ – Покровськ;
№ 738/737 Київ – Запоріжжя;
№ 739/740 Київ – Кривий Ріг;
№ 743/744 Київ – Львів;
№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;
№ 766/765 Київ – Херсон;
№ 769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;
№ 772/771 Хмельницький – Київ;
№ 779/780 Суми – Київ – Вінниця;
№ 782/781 Черкаси – Київ.
Також з 26 жовтня 2020 року буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на такі поїзди:
№ 106/105 Київ – Одеса;
№ 108/107 Одеса – Ужгород;
№136/135 Одеса – Чернівці;
№ 146/145 Київ – Ізмаїл;
№ 763/764 Київ – Одеса.
До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станцію Подільськ без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.
Зауважуємо, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі.
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