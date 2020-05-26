Гроші за квитки не повертають місяцями: "Укрзалізниця" потрапила в скандал через скасування потягів

У разі відсутності відповіді на офіційне звернення до УЗ юристи рекомендують подавати до суду

Раніше "Укрзалізниця" обіцяла 100% відшкодування коштів, але не для онлайн-квитків

Українці кілька місяців чекають повернення грошей за залізничні квитки, якими не змогли скористатися через карантин

Уже з 1 червня "Укрзалізниця" планує відновити пасажирські перевезення після тривалої перерви через карантин. Поки одні українці активно моніторять старт продажу квитків, інші скаржаться на те, що УЗ так і не повернула гроші за скасовані поїздки.

Повернення власних коштів пасажири чекають по два-три місяці, а у відомстві тільки розводять руками, докладніше – в OBOZREVATEL.

Повернути гроші нереально

Українці масово закидають УЗ скаргами через тривалий термін повернення коштів, витрачених на проїзні квитки, якими вони не змогли скористатися через введені обмеження на пасажирські перевезення.

Дехто оформлював повернення ще на початку березня, але досі не отримали гроші, хоча заявки подавали по три рази.

"Купив квитки ще 24 лютого зі Львова до Києва в обидві сторони – 13 і 15 березня відповідно. Повернення оформив 4 березня, ще до оголошення карантину. Відтоді подав 3 заявки на вирішення ситуації, і жодна з них не мала продовження. Контакт-центр виглядає як буфер, який нічого не знає, а тільки фіксує й каже, на що я маю право", – розповів у коментарі OBOZREVATEL український журналіст Юрій Залізняк.

"Укрзалізниця" затримує виплати за повернення квитків

Мешканка Кропивницького Марія через карантин була змушена повернути квитки на 22 березня, з виїздом із Дніпра. Ось уже два місяці дівчина чекає своїх грошей.

"Я здала їх ще до відправлення поїзда, а повернення так і не надійшло. Карту, з якої була оплата, я перевіряю, ніяких нарахувань не було. Писала коментарі на Facebook-сторінці УЗ, в службу підтримки ще не зверталася, оскільки побачила, що багато таких же, і вирішила ще почекати", – розповіла Марія.

Схожа ситуація склалася і в мешканки Івано-Франківська Вероніки, яка встигла придбати чотири квитки з Києва додому і назад на кінець березня.

"Брала чотири квитки: два з Івано-Франківська до Києва, а ще два – з Києва до Івано-Франківська. Два з них були на 20 березня, один – на 22 березня, і ще один – на 20 квітня. Ті, що в березні брала, повертала безпосередньо за кілька днів до дати відправлення, а квітневі – трохи пізніше", – каже вона.

Квитки дівчина брала через сайт із продажу квитків Тickets.ua, спроби додзвонитися в службу підтримки не закінчилися успіхом, оператори просто не беруть трубку.

Реакція УЗ

З початком погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та розмов про закриття пасажирських перевезень тільки з 11 по 15 березня пасажири повернули 303 тис. залізничних квитків на загальну суму майже 86,6 млн гривень.

Перед карантином пасажири УЗ повернули 303 тисячі квитків

Через великий наплив охочих повернути квитки було ухвалено рішення продовжити терміни їхнього повернення. Замість одного місяця повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб – для міжнародного.

Наприклад, поїзд, який був скасований 18 березня, має граничний термін повернення квитка – 18 червня. У разі продовження карантину граничні дати повернення також продовжуються.

Проте для повернення коштів за квитки, придбані онлайн, процедура оформлення та терміни залишилися попередніми – до 30 днів.

З іншого боку, як розповів OBOZREVATEL представник Укрзалізниці, збільшені терміни могли торкнутися і процедури онлайн-повернення грошей за квитки. Система перезавантажена запитами, тому можуть спостерігатися затримки. В такому разі або чекати, або вирішувати питання про повернення індивідуально.

OBOZREVATEL подав запит в УЗ для офіційних роз'яснень від керівництва про ситуацію, що склалася.

Тим часом обурені пасажири навіть думають над колективною подачею до суду на залізничну компанію. До того ж, як кажуть юристи, такі справи досить перспективні, і позивач цілком може виграти.

"Підстав для неповернення цих коштів в УЗ немає, тому громадяни України можуть звертатися до судів із вимогами повернути гроші. При цьому з наявністю закону про захист прав споживачів, фактично громадянин має право на повернення 3% від суми квитка за кожен прострочений день", – розповів в коментарі OBOZREVATELадвокат, старший партнер АК "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.

Адвокати рекомендують подавати в суд на УЗ через затримки з виплатами

За його словами, в першу чергу пасажир повинен відправити письмове звернення в УЗ із зазначенням своїх даних, інформацією про придбаний квитку і банківськими реквізитами, куди ви просите повернути гроші. Якщо ж компанія проігнорує лист, або відповість ухильно, можна сміливо звертатися до суду.

"Шанси на виграш дуже великі, єдине питання, на жаль наші суди дуже часто керуються не нормами закону, а нормами справедливості, яку вони розуміють по-своєму. Але, на мій погляд, шанси отримати позитивне рішення дуже великі", – зазначив адвокат.

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