Микитась відшкодував до держбюджету 50 млн гривень збитків у справі "Укрбуду"

Колишній нардеп Максим Микитась, підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії, добровільно відшкодував до держбюджету України 50 млн гривень збитків у справі "Укрбуду".

Про це в середу, 2 грудня, повідомила пресслужба НАБУ на офіційному сайті. Вказується, що загальна сума збитків склала 81,64 млн гривень.

Крім того, в межах цього ж провадження заарештовано майно підозрюваних (вартістю понад 300 млн), а в дохід держави стягнуто заставу в 30 млн гривень за порушення покладених на підозрюваного обов'язків.

У Національному антикорупційному бюро нагадали, що колишньому народному обранцю і бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент", а також ще сімом особам, інкримінується участь у корупційній схемі.

За даними слідства, в 2000-х роках ГУ Внутрішніх військ МВС (із березня 2014 року – ГУ Нацгвардії) та "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в Ж/К 50 квартир і 30 паркомісць.

Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир на 81,64 млн гривень менша.

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