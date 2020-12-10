Україну накрила друга хвиля безробіття: Шмигаль озвучив цифри

В Україні всього за місяць кількість безробітних зросла з 396 до 420 тис. осіб. На таку статистику, зокрема, вплинув карантин вихідного дня.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, за весь період карантину в Україні працевлаштувалися 440 тис. осіб через центри зайнятості. "На різні місця і в різних галузях: і в агро, і в будівництві... Звичайно, "Велике будівництво" дало свій внесок сюди і значний", – розповів Шмигаль.

Незважаючи на це, на самому початку карантину в Україні було всього 361 тис. офіційних безробітних (тих, хто звернувся до центрів зайнятості), а наразі вже 420 тис. осіб.

"Після карантину вихідного дня цифра виросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але ось люди, ми маємо другий пік звернень з безробіття: перший був після початку карантину", – сказав Шмигаль. На погіршення ситуації вплинули: закінчення аграрного сезону, карантин вихідного дня.

Відзначимо, передусім унаслідок карантину вихідного дня постраждали співробітники сфери обслуговування, офіціанти, адміністратори кафе і ресторанів. Також карантин відобразився і на інші сфери: матеріальне становище українців погіршилося, унаслідок знизилися обороти в багатьох підприємців.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв створити 500 тис. робочих місць. Водночас у своєму інтерв'ю глава Кабміну назвав своєю заслугою всіх працевлаштованих через центри зайнятості, хоча з їхньою допомогою знаходили співробітників і приватні підприємства.