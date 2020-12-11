Україну через локдаун накриє хвиля безробіття: хто під загрозою і що робити

В Україні всього за місяць кількість офіційних безробітних злетіла на 24 тис. осіб. А після січневого локдауна ситуація може значно погіршитися.

Про те, хто ризикує втратити роботу і як не залишитися без грошей – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Українці вже пережили повний локдаун на початку карантину і зараз, коли протягом трьох тижнів будуть діяти більш м'які обмеження (з можливістю роботи салонів краси, транспорту і т.д), удар по ринку праці буде відносно м'яким.

"Більшість ризикових сфер уже підготувалися, переглянули свої графіки, обмежили добір персоналу. Січень і до цього був канікулярним місяцем, а зараз і поготів", – розповідає HR-експертка Тетяна Пашкіна.

Колега Пашкіної Анна Шкумат також вважає, що цього разу в бізнесу буде можливість підготуватися до нових обмежень. "Під час карантину в січні кожна сфера вже розуміє, як буде виходити із ситуації. Ресторани перейшли на доставку, люди можуть працювати не повний робочий день, можуть поєднувати роботи", – сказала фахівчиня.

Проте статистика водночас показує більш сумну ситуацію. За час "карантину вихідного дня" в Україні число офіційних (тих, хто звернувся до Центру зайнятості) безробітних збільшилося з 396 до 420 тис. осыб. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже назвав цю ситуацію "другою хвилею безробіття".

"Локдаун, звичайно, вплине на економіку. Це призведе до втрати деяких робочих місць. Частина компаній може не пережити другий локдаун. З іншого боку, і це варто відзначити, – в перші тижні після Нового року бізнес-активність і так зменшується, економіка і без цього перебувала б на спаді ", – говорить директор із розвитку Work.ua Сергій Марченко.

Під загрозою скорочення можуть виявитися:

адміністратори і офіціанти закладів громадського харчування;

продавці непродовольчих магазинів;

співробітники івент-агентств;

працівники сфери послуг і розваг.

Тетяна Пашкіна впевнена: якщо є бажання працювати і готовність тимчасово перейти на некваліфіковану працю, то роботу можна знайти і на "карантинний місяць". Залишаться затребуваними послуги кур'єрів, водіїв таксі. Сергій Марченко зазначає: можна піти і на більш істотний крок і зовсім змінити сферу діяльності. Мовляв, на відміну від країн ЄС і США, в Україні не потрібні дипломи і для багатьох спеціалізованих робіт.

Головне – визначити сферу своїх інтересів і почати рухатися на шляху до освоєння нових навичок. До того ж "золотого квитка" тут немає. "Хороший сантехнік заробляє більше, ніж посередній юрист. Я б радив у першу чергу спиратися на власні інтереси, тільки тоді можна бути успішним у тому, чим ти займаєшся", – розповідає Марченко.

Активно в Україні розвивається сфера IT, але втім далеко не всі українці зможуть реалізуватися в ній. "У цілому я б сказав, що немає особливої різниці, яку сферу ви обираєте, головне, щоб сфера була вам цікава. Тоді гарантовано можна досягти успіху", – впевнений директор із розвитку Work.ua.

Кожен українець віддає 22% своєї зарплати на соціальний внесок. Це гроші, які можна буде витратити на пенсії, лікарняні або ж у разі втрати роботи. На час карантину допомогу виплачують відразу після звернення.

Звернутися по неї можна онлайн, за допомогою програми "Дія", відправити заяву поштою (для цього треба зайти на сайт Центру зайнятості за місцем проживання) або ж особисто прийти в установу. Щоб отримати гроші, потрібно мати:

паспорт;

ІПН;

трудову книжку;

диплом;

військовий квиток (за наявності).

Скільки платитимуть? Розмір допомоги залежить від стажу. Якщо його зовсім немає і ще не виповнилося 35 років, платитимуть тисячу гривень перший місяць і 650 грн кожен наступний протягом 180 днів. Українці старші 35 років без стажу зовсім не мають права на допомогу в разі втрати роботи.

Якщо до двох років стажу – 50% зарплати, якщо від 2 до 6 – 55%, від 6 до 10 років – 60%, а більше 10 років – 70%. Після трьох місяців суму зменшують на 20%, а ще через три місяці – на 30%.

І хоча локдаун негативно вплине на економіку, в ситуації, що склалася з коронавірусом, обійтися без нього не вдасться. І що довше з ним зволкати, то більше українців ризикує втратити не тільки роботу, а й життя.