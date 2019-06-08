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Українцям знову перерахують пенсії: хто отримає в липні на 670 грн більше

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В Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум. В результаті мінімальна пенсія збільшиться до 1564 грн, а максимальна – складе 15,6 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, українці з мінімальними виплатами отримають надбавку в 67 грн. Згідно з даними Пенсійного фонду, в квітні 2019-го менше 1564 грн отримували близько 17% українців на заслуженому відпочинку, а це близько 2 млн чоловік.

Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо зараз, наприклад, жінка з 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку в розмірі 149,7 грн, то після першого липня – 156,4 грн.

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні

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Українці з максимальними пенсіями отримають надбавку в 670 грн. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після – 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді і т. Д.

Ще один шанс отримувати максимальну пенсію – мати білу високу заробітну плату. Наприклад, при стажі в 35 років заробляти потрібно на даний момент приблизно в 8 разів більше середнього заробітку, з якого гуртується внесок до Пенсійного фонду. Це близько 64 тис. грн. Тобто при білій зарплаті в 64 тис. грн, до липня можна претендувати на пенсію в розмірі 14,9 тис. грн, а після – 15,6 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсіїпідвищення пенсій
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