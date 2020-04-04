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4 квітня • оновлено в 14:12
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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

Українцям загрожує масове безробіття через коронавірус: що чекає на ринок праці

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Українцям загрожує масштабне безробіття – вже найближчим часом до 500 тис. осіб за різними оцінками можуть залишитися без заробітку. Карантин через пандемію коронавірусу не тільки тимчасово паралізував частину сфер, а й зруйнував виробничі ланцюжки по всьому світу і спровокував старт нової економічної кризи.

Про те, що чекає на український ринок праці і кому не пощастить найперше – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Кого паралізував карантин

  • США – 10 млн осіб (3% всього населення) втратили роботу;

  • Канада – 2,13 млн осіб (5,6% населення);

  • Іспанія – 0,9 млн осіб (2% всього населення).

Уже зараз 2 млн осіб тимчасово залишилися без зарплати в Україні. Це працівники тих сфер, які змушені були тимчасово закритися, а своїх працівників відправити у неоплачувану відпустку, розповідає старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко. Левова частка не пішла в Центри зайнятості – вони чекають кінця карантину, щоб повернутися на роботу.

"Точних досліджень зараз немає. Думаю, це стосується близько 2 млн осіб, цифра може бути і вища, з урахуванням високого рівня тіньової зайнятості. Коли людина різко втрачає дохід, і це триває протягом двох місяців, без додаткової підтримки це може стати великим ударом ", – каже Лідія Ткаченко.

Українцям загрожує масове безробіття через коронавірус: що чекає на ринок праці

Приблизно 600 тис. підприємств на час карантину зупинили роботу. Це не тільки кафе і ресторани, а й уся сфера послуг, івент-компанії, туристичні фірми, ринки, салони краси тощо.

Така сама ситуація в більшості країн світу. Але якщо, наприклад, американці можуть розраховувати на істотні грошові виплати і фінансову підтримку від держави, в України грошей на це немає. Крім того, частина українців працювала в тіні і взагалі ні на що претендувати не можуть. 75 відсоткам заощаджень вистачить аж на місяць (результати опитування "Нью-імідж маркетинг груп спільно із Zn.ua").

Вже за перші два тижні карантину кількість претендентів роботи збільшилася на 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, йдеться в аналітиці hh.ua | grc.ua. Згідно з даними кадрового порталу Jooble, у березні 2020 року кількість вакансій зменшилася на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Українцям загрожує масове безробіття через коронавірус: що чекає на ринок праці

"Порівнюючи лютий і березень 2020 року, варто зазначити, що почали публікувати більше вакансій компанії, які займаються перевезеннями і доставкою. В березні кількість оголошень по роботі в цій сфері зросла на 13%. Кур'єри і водії стали дуже затребувані за останній час", – зазначають у Jooble.

Зараз роботу активно шукають кур'єри, оператори колцентру (віддалена робота), водії таксі. При цьому за аналогічний період минулого року людей більше цікавила зовсім інша робота: адміністратор, різнороб на завод, водій-далекобійник.

Хто назавжди втратить роботу: три сценарії

Але навіть коли карантин і коронавірус залишаться в минулому, світову економічну кризу ніхто не скасує. За найсміливішими прогнозами, кількість безробітних українців зросте до 500 тис. осіб. Таку оцінку озвучив колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов. Він оцінив ситуація в інших країнах і припустив, що схожий сценарій чекає і нас.

Міжнародна організація праці розробила три сценарії розвитку ситуації, зазначається на офіційному сайті МОП. Так, зростання безробіття у світі може скласти від 5,3 млн ("м'який" варіант) до 24,7 млн ("жорсткий" варіант). За вихідний показник береться 188 мільйонів – стільки безробітних налічувалося у світі у 2019 році. Для порівняння: світова фінансова криза 2008-2009 років залишив без роботи 22 млн осіб.

Українцям загрожує масове безробіття через коронавірус: що чекає на ринок праці

За прогнозами, суттєво зростуть і масштаби часткового безробіття: економічні наслідки вірусної пандемії виллються зокрема у скороченні тривалості робочого часу та оплати праці.

Скорочення зайнятості означає і суттєві втрати доходів працівників. За оцінками авторів дослідження, до кінця 2020 року ці фірми складуть від 860 млрд до 3,4 трлн дол. Це призведе до падіння споживання товарів і послуг, що зі свого боку відіб'ється на економічних перспективах підприємств і цілих країн.

Можна очікувати й істотного зростання масштабів зубожіння серед зайнятого населення, оскільки "проблеми з доходами, що виникають зі зниження економічної активності, призведуть до розорення працівників, що живуть за межею бідності або біля неї". За оцінками МОП, у світовому масштабі кількість людей, які поповнять лави зайнятої бідноти, складе від 8,8 до 35 мільйонів. При цьому спочатку прогнозувалося, що у 2020 році вона, навпаки, знизиться на 14 мільйонів.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
безробіття робота
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