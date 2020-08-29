Українцям за борги зможуть відключати газ: як працюватимуть нові правила

В Україні за новими правилами зможуть відключати газ за борги водночас без можливості відновити поставки.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Через несплату компанії могли і до цього відключити газ споживачеві, але після погашення боргу – підключали назад. Тепер же вони мають можливість просто відмовитися працювати з недобросовісними клієнтами, це прописано і в договорах з постачальниками. При цьому, вони не можуть приймати рішення в один момент. Якщо постачальник більше не хоче або не може працювати зі споживачем, то повинен попередити його за 30 днів.

Що робити, якщо постачальник відмовив у послузі?

У клієнтів, від яких відмовляється постачальник, варіантів подальших дій небагато. Так чи інакше, вони повинні вибрати нову компанію, а для цього вивчити пропозиції на ринку. На час, поки споживач вибирає, він обслуговується постачальником останньої надії (Поном), який буде постачати йому газ протягом 60 днів.

До речі, якщо поставки припинили через борги, то відразу ж укласти договір з новим постачальником не вийде.

"Якщо поставка природного газу була обмежена через борги, то відновлення поставок може бути тільки після подачі попереднім постачальником повідомлення на операторів газорозподільних мереж про погашення заборгованості. – повідомляє CEO незалежного провайдера газу і електроенергії ETG.UA Володимир шведка. – При цьому споживач зобов'язаний надати новий договір з постачальником природного газу, щоб його знову підключили до мережі".

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня ціни на газ в Європі вперше з середини березня 2020 перевищили позначку в $100 за тисячу кубометрів.

26 липня "Нафтогаз" підвищив вартість газу для населення за тарифом "Річний" з 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – з 3,24 грн/куб в серпні до 4,7 грн/куб.

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